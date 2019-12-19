ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

NASA показала усовершенствованный марсоход

20.12.2019 14:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

NASA показала усовершенствованный марсоход

Аппарат прошел успешный тест-драйв в лаборатории ведомства. Устройство прокатилось вперед-назад и сделало несколько других манёвров.

NASA показала усовершенствованный марсоход

Марсоход планируют запустить в космос летом 2020 года. К красной планете он должен добраться в феврале 2021-ого. Миссия аппарата состоит в том, чтобы найти признаки микробной жизни на Марсе, а также проанализировать климат и геологию планеты.

NASA показала усовершенствованный марсоход

По словам разработчиков, это устройство в техническом плане лучше, чем его предшественники. Кроме того, оно имеет более устойчивую и выносливую конструкцию.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. NASA впервые показала в действии новый марсоход,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аппарат прошел успешный тест-драйв в лаборатории...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Кровавый допинг": прокуратура Мюнхена предъявила обвинения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика