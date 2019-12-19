«Мы заинтересованы в сотрудничестве на благо развития добрососедских отношений». В облисполкоме обсудили взаимодействие Гродненщины и польских регионов

Источник материала: Вороновская газета





О том, что сотрудничество двух регионов будет расширяться для обоюдной эффективности и пользы, было заявлено на встрече председателя Гродненского областного Совета депутатов Игоря Жука и члена Сената Республики Польша, главы Комитета по вопросам эмиграции и связям с поляками за рубежом Казимира Уездовского.





Во встрече приняли участие председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, председатель общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» Мечислав Лысый, председатель Гродненского городского отделения ОО «Союз поляков на Беларуси» Казимир Знайдинский, Генеральный консул Республики Польша в Гродно Ярослав Ксенжек.





– Мы заинтересованы в хорошем сотрудничестве на благо развития добрососедских отношений, – отметил Игорь Жук. – Гости из Польши часто посещают нашу область. Это бизнесмены, политики, представители сфер образования и культуры. Эти встречи всегда носят конструктивный характер и содействуют нашему сближению. Практически все районы области имеют соглашения о сотрудничестве с регионами Польши. Облисполкомом подписано Соглашение о сотрудничестве с Подлясским воеводством.









Сотрудничество Гродненского региона и Польши – давнее и сопряжено с тесным развитием совместных проектов во многих сферах. Что характерно, это не только гуманитарная сфера, но и, что доказывает эффективность найденных точек соприкосновения, отрасль бизнеса. Так, в частности, около 200 предприятий области нашли партнеров в соседней стране и успешно реализуют свою продукцию в Польше. Направления сотрудничества сосредоточены не только исключительно на уровне импорта/экспорта. Инвестиционная деятельность совместных компаний и предприятий приносит прибыль обеим сторонам, а производства с совместным капиталом открыты и работают в нашей области.







На Гродненщине работают около 95 предприятий с польским капиталом. В нынешнем году польским бизнесом в экономику области инвестировано около 20 миллионов долларов. В рамках программ трансграничного сотрудничества совместно реализованы десятки проектов. О чем это говорит? Прежде всего, каждый подобный проект – реальное доказательство укрепления совместной работы двух регионов и перспективных новых направлений.





В последние годы, учитывая масштабное движение нашей страны и в частности Гродненского региона в части действия безвизового режима, тесные контакты сложились и в сфере развития туристической инфраструктуры. В нынешнем году Гродненщину посетили более 100 тысяч безвизовых туристов, в том числе 30% из них – поляки.

Гродненский регион недаром считается многонациональным. Среди десятков, проживающих здесь национальностей, по данным прошлой переписи 2009 года свыше 20 % жителей области составляют поляки. На Гродненщине работают две школы с польским языком обучения.





– Мы заинтересованы, чтобы у нас было межнациональное понимание. На территории области проживают представители более ста национальностей. Наша задача – создавать равные условия для их комфортного проживания, – подчеркнул Игорь Жук.





Как рассказал Казимир Знайдинский, основная задача «Союза поляков на Беларуси» – сохранять и развивать польскую культуру. Это и язык, и песни, и танцы, и музыка, и литература. В этом направлении многое делается. Между Гродненщиной и регионами Польши налажено взаимодействие по самым различным направлениям. Тесно переплетены культуры двух стран: духовные и культурные корни у нас общие. Такое соединение традиций позволило собрать все самое лучшее и превратить культурные сокровища во что-то новое и уникальное. Например, любителей старинного танца объединяет региональный фестиваль «Полонез», который проходит в Слониме. Популярен у гродненцев и жителей Подлясья фестиваль «Артистические встречи. Гродно – Белосток». Его по очереди принимает то белорусская, то сторона польская.





Языковые, литературные, исторические, культурные связи наших народов на протяжении четверти века исследуют участники Международной научной конференции «Шлях да ўзаемнасці» в Гродно и в Белостоке. Ежегодно команды из Польши, России и Беларуси борются за Кубок Гродненского городского отдела общественного объединения «Союз поляков на Беларуси» на международном турнире по мини-футболу среди ветеранов. Ни один Республиканский фестиваль национальных культур нельзя представить без друзей из Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше.

Ежегодно на Советской площади в Гродно проходит ярмарка народного творчества «Казюки». По традиции она собирает ремесленников и творческие коллективы из Беларуси, Литвы, Украины, Польши. Областной открытый фестиваль народного творчества «Августовский канал в культуре трех народов» на шлюзе Домбровка знакомит гостей из Польши с лучшими образцами своей культуры и искусства.





Гродненцы пригласили Казимира Уездовского, который ранее работал министром культуры Польши, принять участие в этих фестивалях и ярмарках, а также посетить музей-усадьбу Огинского в Сморгонском районе.

По мнению Казимира Уездовского, данная встреча будет содействовать укреплению добрососедских отношений Польши и Беларуси, развитию сотрудничества между странами в различных сферах.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ и Николая ЛАПИНА https://grodnonews.by