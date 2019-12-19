Этого пса невозможно отругать: просто посмотрите, что он делает в ответ!

Источник материала: Tut.by

Хозяева собак часто замечают, что те чувствуют свою вину, когда сделали что-то не так. Реакция может быть разной, но у хаски по имени Блю из американского штата Джорджия она совершенно неожиданная. Этот пес спрятал от своей хозяйки фильтр от кофемашины, и когда она попыталась его отругать, Блю придумал очень хитрую тактику. Посмотрите, что он сделал!