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«Яндекс» научил Алису включать беларуские сказки. Их читают Вольский и Shuma

20.12.2019 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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«Яндекс» научил «Алису» включать беларуские сказки. Теперь голосовой помощник может дать послушать любую из них, если услышит просьбу «Алиса, поставь сказку [название]».

Какие сказки будет воспроизводить Алиса?

Всего сказок три. Первая – «Баран бок абадран», ее исполняет беларуский музыкант Лявон Вольский. Есть и две другие сказки: это произведение «Сляпы, глухі і бязногі» в версии Руси из проекта Shuma, а также «Піліпка-сынок»: музыканты из группы NaviBand записали ее дуэтом. Каждый артист выбрал сам, какую сказку будет озвучивать.

Как можно услышать эти сказки?

Например, в умных колонках «Яндекса»: Станции и Станции Мини, а также в приложении «Яндекс» для iOS и Android, в Браузере, Навигаторе и других устройствах и приложениях «Яндекса», где есть Алиса.

Важно: просьба включить ту или иную сказку должна звучать в правильном порядке слов. «Алиса, поставь сказку от Лявона Вольского» – это правильный вариант. А вот «Алиса, есть ли у тебя сказки Вольского» – неправильный.

 
 
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«Яндекс» научил «Алису» включать беларуские сказки. Теперь голосовой помощник может дать послушать любую из них, если услышит просьбу «Алиса, поставь сказку...
 
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