Право на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №542 от 28.08.2006 г. имеют:

-Лица, подлежащие обязательному социальному страхованию, за которых в установленном порядке нанимателем уплачиваются обязательные страховые взносы в ФСЗН;

-Лица, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования на дневной форме обучения.

Перечисленная категория граждан обращается за путевкой в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту работы или службы с подачей заявления и предоставления медицинской справки о состоянии здоровья.

Все другие граждане обращаются за путевкой к ведущему специалисту представительства Минского областного управления РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Смолевичского района по адресу: г. Смолевичи, ул. Первомайская, 1а, каб. № 6, тел.: 26-059; 8(044)4670059.

-Неработающие ветераны труда для постановки на очередь предоставляют заявление, медицинскую справку, паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку.

-Неработающие инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, независимо от причины инвалидности: заявление, медицинскую справку, паспорт, удостоверение инвалида, трудовую книжку.

-Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет: заявление, медицинскую справку, заключение ВКК о сопровождении, удостоверение инвалида, свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей.

— Неработающие лица, уволенные с военной службы или службы в органах внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований по возрасту, ограниченному состоянию здоровья или болезни и имеющие выслугу 20 лет и более (в т.ч. в льготном исчеслении): заявление, медицинскую справку, паспорт, пенсионное удостоверение, при наличии-трудовую книжку.

-Лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы на государственное страхование: заявление, медицинскую справку, справку с ФСЗН о регистрации в качестве плательщика страховых взносов.

Неработающие инвалиды 1-й и 2-й группы имеют право на получение путевки не чаще 1 раза в 2 года бесплатно. Неработающие ветераны труда получают путевки согласно очереди. В настоящее время это граждане, ставшие на очередь в 2015 году.

Одним из важнейших аспектов социальной политики нашего государства является санаторно-курортное лечение и оздоровление детей и подростков в целях сохранения и укрепления их здоровья. Бесплатные путевки выделяются в санатории Беларуси: «Свислочь», «Радуга», « Чайка», «Случь», «Боровичок», «Богатырь», «Налибокская пуща», а также санаторий «Беларусь» г. Друскининкай в Литве. Хочется отметить ряд организаций, которые уделяют внимание вопросу оздоровления и санаторно-курортного лечения детей: это ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «ТБЗ Усяж», РУП «Шипяны-АСК», Управление по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома и др. Но к сожалению, есть организации, которые в течении года не получили для детей ни одной путевки, а следовательно не заботятся об оздоровлении детей своих сотрудников, имея для этого все возможности.

Таисия Викторовна КУЛУА, ведущий специалист представительства Минское областное управления РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Смолевичского района.