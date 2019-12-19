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И снова не получилось: Беларусь и РФ не согласовали вопросы нефти, газа и налогов
Источник материала: БДГ
Встреча Лукашенко и Путина длилась чуть больше часа, стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы в вопросах нефти, газа и налоговой сфере.
Об этом по итогам встречи рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Как
Напомним, что 20 декабря в Санкт-Петербурге
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Встреча Лукашенко и Путина длилась чуть больше часа, стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы...
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