И снова не получилось: Беларусь и РФ не согласовали вопросы нефти, газа и налогов

Встреча Лукашенко и Путина длилась чуть больше часа, стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы в вопросах нефти, газа и налоговой сфере.

Об этом по итогам встречи рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Как пишет БЕЛТА, сторонам не удалось договориться по нефтяному, газовому и налоговому вопросам: всего подписано 28 дорожных карт из 31. По информации Орешкина, сторонами полностью согласованы вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.