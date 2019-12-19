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И снова не получилось: Беларусь и РФ не согласовали вопросы нефти, газа и налогов

20.12.2019 16:07 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Встреча Лукашенко и Путина длилась чуть больше часа, стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы в вопросах нефти, газа и налоговой сфере.

Об этом по итогам встречи рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. Как пишет БЕЛТА, сторонам не удалось договориться по нефтяному, газовому и налоговому вопросам: всего подписано 28 дорожных карт из 31. По информации Орешкина, сторонами полностью согласованы вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка. 

Напомним, что 20 декабря в Санкт-Петербурге прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. В начале встречи Путин вновь напомнил Лукашенко о том, сколько всего стороны не реализовали в свое время в рамках документов о создании  СГ. Оппозиция полагает, что торгуют независимостью страны, а подписание интеграционных документов  грозит суверенитету Беларуси. Лидеры оппозиции планируют провести 20 и 21 декабря новые акции протеста против интеграции.

 
 
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Встреча Лукашенко и Путина длилась чуть больше часа, стороны так и не сумели согласовать все дорожные карты в рамках углубления интеграции. Не найдены компромиссы...
 
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