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Комиссия Союзного государства по науке назвала самые перспективные проекты
20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приоритеты на следующий год. В Минске прошло заседание Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Основные сферы: космос, сельское хозяйство, промышленность и медицина. Говорили и о предстоящем вручении первой премии Союзного государства в области науки и техники, сообщает телеканал «МИР 24».
Одна из наиболее интересных тем – совместные исследования в области
Сейчас в сфере науки работает семь союзных программ. Условия для их реализации активно улучшают.
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В скором времени будет вручена первая премия Союзного государства в области науки и техники.
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