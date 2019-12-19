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Комиссия Союзного государства по науке назвала самые перспективные проекты

20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приоритеты на следующий год. В Минске прошло заседание Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства. Основные сферы: космос, сельское хозяйство, промышленность и медицина. Говорили и о предстоящем вручении первой премии Союзного государства в области науки и техники, сообщает телеканал «МИР 24».

«Сегодня фактически старт работы после выдвижения по отбору претендентов – кто же станет победителем. В течение 2020 года будет идти работа. К Дню единения народов Беларуси и России будет вручена премия», – отметил председатель государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Одна из наиболее интересных тем – совместные исследования в области ДНК-идентификации. Часть результатов этой программы используется в медицине, часть – в криминалистике. ДНК одного человека хранит в себе 60 миллионов терабайт данных. Их расшифровкой и занимаются ученые.

«Очень интересный проект по созданию банка данных геномных исследований человеческого организма и применению этих исследований для улучшения качества жизни человека. Второй очень интересный проект – в области сверхпроводящих материалов. Это создание компактных приборов для медицины: томографов, устройств диагностики», – указал первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

Сейчас в сфере науки работает семь союзных программ. Условия для их реализации активно улучшают.



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Теги: Минск
 
 
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В скором времени будет вручена первая премия Союзного государства в области науки и техники.
 
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