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«Магнитка» расторгла контракт с 22-летним белорусским хоккеистом
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогрска и форвард Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный
Буйницкий пропустил начало сезона из-за травмы, а затем набрал 1 (0+1) очко в 9 матчах.
В прошлом сезоне Дмитрий был одним из лидеров минского «Динамо», отметившись 13 (10+3) результативными баллами в 36 играх.
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Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогрска и форвард Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.
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