«Магнитка» расторгла контракт с 22-летним белорусским хоккеистом

Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогрска и форвард Дмитрий Буйницкий расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Буйницкий пропустил начало сезона из-за травмы, а затем набрал 1 (0+1) очко в 9 матчах.

В прошлом сезоне Дмитрий был одним из лидеров минского «Динамо», отметившись 13 (10+3) результативными баллами в 36 играх.