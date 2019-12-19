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Предложение, от которого невозможно отказаться. Девушка попросила парня жениться на ней
Источник материала: СТВ
Девушка взяла инициативу в свои руки и сделала молодому человеку предложение. Чтобы показать серьёзность своих намерений, она подарила парню машину и квартиру.
Как
Когда пара пришла на культурную выставку, девушка попросила парня пойти купить сувениры, а сама в это время пошла в заранее подготовленную комнату, украшенную воздушными шариками, и надела свадебное платье. Вернувшийся с сувенирами Сяоке обомлел.
«Я всё это подготовила. Здесь машина и документы на квартиру. Не имеет значения, есть они у тебя или нет, я хочу быть с тобой. Ты женишься на мне?», – спросила Сяоцзин, протягивая юноше букет.
«Это так неожиданно. Да, женюсь», – шокированно ответил молодой человек.
После счастливого события девушка пояснила, что обычно Сяоке заботился о ней, поэтому теперь она сама захотела сделать для парня что-то особенное. Сяоцзин также призналась, что с покупкой квартиры и автомобиля ей помогли родители.
«То, что я хочу – больше, чем материальные блага, – это любовь. Я не думаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Я хочу, чтобы он просто был преданным и заботливым в браке», – добавила китаянка.
Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о другой решительной девушке.
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Девушка взяла инициативу в свои руки и сделала молодому человеку предложение. Чтобы показать серьёзность своих намерений, она подарила парню машину и квартиру. ...
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