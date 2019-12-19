Предложение, от которого невозможно отказаться. Девушка попросила парня жениться на ней

Источник материала: СТВ

Девушка взяла инициативу в свои руки и сделала молодому человеку предложение. Чтобы показать серьёзность своих намерений, она подарила парню машину и квартиру.

Как сообщает Asia One, 24-летняя китаянка решила устроить парню сюрприз в годовщину их отношений – 11 декабря. Сяоцзин предложила Сяоке сходить в то же место, где у них было первое свидание.

Когда пара пришла на культурную выставку, девушка попросила парня пойти купить сувениры, а сама в это время пошла в заранее подготовленную комнату, украшенную воздушными шариками, и надела свадебное платье. Вернувшийся с сувенирами Сяоке обомлел.

«Я всё это подготовила. Здесь машина и документы на квартиру. Не имеет значения, есть они у тебя или нет, я хочу быть с тобой. Ты женишься на мне?», – спросила Сяоцзин, протягивая юноше букет.



Фото: Sing Tao Daily

«Это так неожиданно. Да, женюсь», – шокированно ответил молодой человек.

После счастливого события девушка пояснила, что обычно Сяоке заботился о ней, поэтому теперь она сама захотела сделать для парня что-то особенное. Сяоцзин также призналась, что с покупкой квартиры и автомобиля ей помогли родители.

«То, что я хочу – больше, чем материальные блага, – это любовь. Я не думаю, что мужчина должен обеспечивать семью. Я хочу, чтобы он просто был преданным и заботливым в браке», – добавила китаянка.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали о другой решительной девушке.