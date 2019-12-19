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Солнечная радиация зашкаливает: что-то аномальное происходит в атмосфере

20.12.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Солнечная активность рекордно низкая, однако космическое излучение (радиация), пробивающее нашу магнитосферу и проникающие в атмосферу постоянно увеличивается последние 5 лет.

Новые данные, собранные метеорологическими аэростатами компании SapceWeather, свидетельствуют о значительном увеличении как атмосферного, так и космического лучевого излучения.

В настоящее время мы входим в 25-й солнечный цикл. Подобно циклу 24, солнечная активность очень низка. Однако новые данные космических лучевых аэростатов показывают исключительно высокое космическое излучение в земной атмосфере. И это очень страшно...

Как показано на приведенной выше карте, уровни радиации  увеличивались практически без остановки с момента начала программы мониторинга,причем последние полеты регистрировали самые высокие уровни из всех зарегистрированных ранее.

Почему на Земле усиливаются атмосферные и космические лучевые излучения?


Во время солнечного минимума, который в настоящее время происходит, магнитное поле Солнца ослабевает. Это позволяет энергетическим частицам из глубокого космоса проникать в Солнечную систему. Когда солнечная активность идет вниз, космические лучи идут вверх… 

Как Измерить Излучение Космического Луча?


Когда космические лучи достигают верхней части земной атмосферы, они производят брызги вторичных частиц и фотонов, которые осыпают поверхность Земли дождем. Это то, что измеряют воздушные шары.

Затем ученые используют рентгеновские и гамма-детекторы, чувствительные к энергиям в диапазоне от 10 кэВ до 20 МэВ. 

Этот тип излучения, который вы также можете найти в медицинских рентгеновских аппаратах и сканерах безопасности аэропортов и он увеличился более чем на 20% в стратосфере.


Но есть еще один способ измерения космических лучей - это использование нейтронного монитора . Нейтроны являются важным типом вторичного космического луча. Они достигают поверхности Земли с относительной легкостью и биологически эффективны.

Новые нейтронные данные геофизической обсерватории Соданкюля в Финляндии также показывают, что излучение космических лучей увеличивалось в течение последних 5 лет и, даже более того , находится в пределах процентных пунктов от рекорда космической эры, установленного в конце 2009-начале 2010 года вблизи конца очень глубокого солнечного минимума.

Как вы думаете, установим ли мы новый рекорд в ближайшие месяцы? Надеюсь, что не для людей, летающих тысячи миль в год.

Каковы опасности космических лучей?


Космические лучи проникают в пассажирские авиалайнеры, обеспечивая облучение радиацией всего тела, равную одному или нескольким рентгеновским снимкам за один перелет.

Конечно, космические лучи представляют еще большую опасность для астронавтов, спутников, военных самолетов и вообще всего, что летает в атмосфере Земли..

Космические лучи также могут изменять электрохимию верхних слоев атмосферы Земли и, как полагают, играют определенную роль в увеличении количества и мощности молний.



Между тем, данные недавно установленных 5 автоматических метеорологических станций на вершине горы Эверест (высота до 8 412 метров) показывают, что гора испытывает одни из самых интенсивных солнечных лучей на планете, некоторые из самых интенсивных освещений в любой точке земной поверхности .

Эти станции также зарегистрировали уровни солнечной радиации, равные или превышающие солнечную постоянную – или, другими словами, количество солнечного света, которое ученые ожидают увидеть на самых внешних границах атмосферы Земли.

Поскольку мы сейчас входим в очень низкий цикл солнечной активности, который увеличит излучение нам остается лишь надеяться, что уровни космической радиации не превратят Землю в безжизненную пустыню...
 
 
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Солнечная активность рекордно низкая, однако космическое излучение (радиация), пробивающее нашу магнитосферу и проникающие в атмосферу постоянно увеличивается...
 
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