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Водитель маршрутки потерял пассажира – женщина выпала на ходу

20.12.2019 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель маршрутного такси слишком рано тронулся с остановки, из-за чего в буквальном смысле потерял пассажира, который не успел зайти в микроавтобус.

Пострадавшей оказалась 75-летняя жительница Гродно. Женщина пыталась зайти в городскую маршрутку №15 на остановке "Кинотеатр Восток"

Пассажирка успела лишь встать на подножку и взяться за поручень, когда транспорт начал движение. В Гродно почти все маршрутки оснащены автоматическими дверями, но некоторые водители отъезжают, когда они еще полностью не закрылись. 

Женщина оказалась в затруднительной ситуации: она стояла на подножке, дверь не была закрыта, а микроавтобус двигался. В итоге потерпевшая упала на асфальт, получив ушиб грудной клетки и перелом пальца руки. 

Действиям 29-летнего водителя дается правовая оценка.
 
Теги: Гродно
 
 
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Водитель маршрутного такси слишком рано тронулся с остановки, из-за чего в буквальном смысле потерял пассажира, который не успел зайти в микроавтобус.
 
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