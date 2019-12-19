ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальную операцию на сердце провели 11-летнему мальчику в РНПЦ детской хирургии

20.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Уникальную операцию на сердце провели 11-летнему мальчику в РНПЦ детской хирургии

В РНПЦ детской хирургии 18 декабря провели уникальную операцию на сердце 11-летнему мальчику. Белорусские медики впервые в СНГ закрыли дефект межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии РНПЦ Павла Черноглаза, уникальность операции заключалась в том, что специальный миниатюрный датчик был проведен непосредственно в сердце пациента через бедренную вену. «Хирург проводил операцию под визуальным ультразвуковым контролем изнутри сердца пациента. Операция прошла успешно, дефект закрыт, осложнений не было. Без применения этой технологии оказать помощь такому пациенту было бы практически невозможно. А сегодня он уже вернулся домой», — подчеркнули в Минздраве.

В пресс-службе пояснили, что при рождении у мальчика обнаружили атрезию пищевода и дефект межпредсердной перегородки. Первую операцию по восстановлению пищевода провели практически сразу же, сделали пластику. В дальнейшем он перенес в разные сроки еще ряд тяжелых вмешательств. Когда мальчик окреп и подрос, пришло время закрыть дефект в сердце. Как рассказал директор центра Константин Дроздовский, в подавляющем числе случаев в центре такие процедуры производятся без большого разреза и остановки сердца. Пункционно через маленький прокол в бедре в сердце проводится катетер и в дефект перегородки устанавливается специальное устройство — окклюдер. Однако для этого нужно проводить чрезпищеводное УЗИ. «В этом случае выполнить такое исследование было невозможно — у пациента пищевод был сформирован из трансплантированной кишки. Также и открытая хирургия была невыполнима без угрозы травмы трансплантата. В итоге было принято решение провести операцию под контролем внутрисердечного ультразвукового датчика», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РНПЦ детской хирургии 18 декабря провели уникальную операцию на сердце 11-летнему мальчику. Белорусские медики впервые в СНГ закрыли дефект межпредсердной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель маршрутки потерял пассажира – женщина выпала на ходу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика