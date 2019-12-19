Уникальную операцию на сердце провели 11-летнему мальчику в РНПЦ детской хирургии

Источник материала: Вороновская газета





В РНПЦ детской хирургии 18 декабря провели уникальную операцию на сердце 11-летнему мальчику. Белорусские медики впервые в СНГ закрыли дефект межпредсердной перегородки под контролем внутрисердечного УЗИ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По словам заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии РНПЦ Павла Черноглаза, уникальность операции заключалась в том, что специальный миниатюрный датчик был проведен непосредственно в сердце пациента через бедренную вену. «Хирург проводил операцию под визуальным ультразвуковым контролем изнутри сердца пациента. Операция прошла успешно, дефект закрыт, осложнений не было. Без применения этой технологии оказать помощь такому пациенту было бы практически невозможно. А сегодня он уже вернулся домой», — подчеркнули в Минздраве.

В пресс-службе пояснили, что при рождении у мальчика обнаружили атрезию пищевода и дефект межпредсердной перегородки. Первую операцию по восстановлению пищевода провели практически сразу же, сделали пластику. В дальнейшем он перенес в разные сроки еще ряд тяжелых вмешательств. Когда мальчик окреп и подрос, пришло время закрыть дефект в сердце. Как рассказал директор центра Константин Дроздовский, в подавляющем числе случаев в центре такие процедуры производятся без большого разреза и остановки сердца. Пункционно через маленький прокол в бедре в сердце проводится катетер и в дефект перегородки устанавливается специальное устройство — окклюдер. Однако для этого нужно проводить чрезпищеводное УЗИ. «В этом случае выполнить такое исследование было невозможно — у пациента пищевод был сформирован из трансплантированной кишки. Также и открытая хирургия была невыполнима без угрозы травмы трансплантата. В итоге было принято решение провести операцию под контролем внутрисердечного ультразвукового датчика», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

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