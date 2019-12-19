Подписано соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник



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Лидеры ЕАЭС подписали документ на сегодняшнем заседании в Санкт-Петербурге.

Согласно документу, граждане ЕАЭС имеют право на равные условия пенсионного обеспечения с гражданами страны трудоустройства. При этом пенсионное обеспечение не зависит от того, в какой стране-участнице ЕАЭС они осуществляли трудовую деятельность.

Каждое государство будет выплачивать пенсию за периоды стажа работы на своей территории.

Также каждое государство будет определять право на пенсию и исчислять ее размер в соответствии со своим национальным законодательством. При этом для определения права на пенсию предусмотрено суммирование страхового стажа за весь период трудовой деятельности на территории ЕАЭС.

Соглашение также позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС, передает БЕЛТА .