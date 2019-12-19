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"Гэй, да сонца! Гэй, да зор!" К чемпионату в Москве белорусские регбисты сделали форму с цитатами Купалы
Источник материала: Партизан
В Москве пройдет первый официальный чемпионат Европы по регби на снегу.
В международных соревнованиях, которые пройдут 21 и 22 декабря, выступят и белорусские спортсмены.
Специально для чемпионата белорусская сборная
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"Гэй, да сонца! Гэй, да зор!" К чемпионату в Москве белорусские регбисты сделали форму с цитатами Купалы
В Москве пройдет первый официальный чемпионат Европы по регби на снегу.
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