"Гэй, да сонца! Гэй, да зор!" К чемпионату в Москве белорусские регбисты сделали форму с цитатами Купалы

Специально для чемпионата белорусская сборнаясебе форму в "купаловской" теме: с изображением богатыря из поэмы "Магіла льва", панорамой деревни Вязынка (родины Янки Купалы) и цитатами из его стихов “Будзь смелым, як бура, што крышыць дубы!” и “Гэй, да сонца! Гэй, да зор!”.