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В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных

20.12.2019 16:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них лучший или худший в мире партнёр. 

«Уровень мелочности 100 000… Мой муж обиделся этим утром, поэтому заправил только свою половину кровати», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/bearfoxmousemushroom 

«Моя девушка говорит, что у меня слишком много видеоигр. Я отправил ей это», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/xl3rockhaus 

«Муж сказал, что собирается сделать каркас кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса... Но это было для кошки», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/julcarls 

«Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы отвезти нашего сына к няне. Я отправил ей это фото, когда она спросила, как я собираюсь везти ребёнка. Затем я выключил телефон на 4 часа», 

Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/Big-D_OdoubleG 

«Как я делаю вегетарианскую пиццу для своей девушки», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/FastEd66 

«Моя жена доверила мне купить занавеску», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/btoxic 

«У моего жениха не было кольца, когда он делал мне предложение, поэтому пришлось импровизировать», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/CarFullOfRadios 

«Мы с моей девушкой сегодня сделали несколько фотографий. Она не очень обрадовалась, когда я загрузил это», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/sealcouch 

«Моя жена ненавидит эту мою фотографию, поэтому на День святого Валентина я подарил ей это одеяло», 

Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/mrbean27 

«Моя девушка прислала мне фото своего нового пирсинга. Я отправил ей это», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/Blastafart 

«У моих кота и молодого человека какая-то особенная связь… Я чувствую себя третьей лишней», 

В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Фото: reddit.com/user/Arsenicyellow 

Недавно мы рассказывали об ещё одном проявлении любви и заботы супруга. 

Мужчина украсил дом к Рождеству, но жена пригрозила разводом (подробнее здесь). 

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Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них...
 
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