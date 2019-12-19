В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных

Источник материала: СТВ

Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них лучший или худший в мире партнёр.

«Уровень мелочности 100 000… Мой муж обиделся этим утром, поэтому заправил только свою половину кровати»,



Фото: reddit.com/user/bearfoxmousemushroom

«Моя девушка говорит, что у меня слишком много видеоигр. Я отправил ей это»,



Фото: reddit.com/user/xl3rockhaus

«Муж сказал, что собирается сделать каркас кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса... Но это было для кошки»,



Фото: reddit.com/user/julcarls

«Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы отвезти нашего сына к няне. Я отправил ей это фото, когда она спросила, как я собираюсь везти ребёнка. Затем я выключил телефон на 4 часа»,

Когда женишься на машине. Парень протёр колесо автомобиля свадебным платьем невесты



Фото: reddit.com/user/Big-D_OdoubleG

«Как я делаю вегетарианскую пиццу для своей девушки»,



Фото: reddit.com/user/FastEd66

«Моя жена доверила мне купить занавеску»,



Фото: reddit.com/user/btoxic

«У моего жениха не было кольца, когда он делал мне предложение, поэтому пришлось импровизировать»,



Фото: reddit.com/user/CarFullOfRadios

«Мы с моей девушкой сегодня сделали несколько фотографий. Она не очень обрадовалась, когда я загрузил это»,



Фото: reddit.com/user/sealcouch

«Моя жена ненавидит эту мою фотографию, поэтому на День святого Валентина я подарил ей это одеяло»,

Парень подарил девушке купальник со своим лицом и довёл её до истерики



Фото: reddit.com/user/mrbean27

«Моя девушка прислала мне фото своего нового пирсинга. Я отправил ей это»,



Фото: reddit.com/user/Blastafart

«У моих кота и молодого человека какая-то особенная связь… Я чувствую себя третьей лишней»,



Фото: reddit.com/user/Arsenicyellow

Недавно мы рассказывали об ещё одном проявлении любви и заботы супруга.