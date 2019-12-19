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В таких отношениях скучно не бывает. Забавные случаи из жизни возлюбленных
Источник материала: СТВ
Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них лучший или худший в мире партнёр.
«Уровень мелочности 100 000… Мой муж обиделся этим утром, поэтому заправил только свою половину кровати»,
«Моя девушка говорит, что у меня слишком много видеоигр. Я отправил ей это»,
«Муж сказал, что собирается сделать каркас кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса... Но это было для кошки»,
«Моя жена забыла оставить мне автокресло, чтобы отвезти нашего сына к няне. Я отправил ей это фото, когда она спросила, как я собираюсь везти ребёнка. Затем я выключил телефон на 4 часа»,
«Как я делаю вегетарианскую пиццу для своей девушки»,
«Моя жена доверила мне купить занавеску»,
«У моего жениха не было кольца, когда он делал мне предложение, поэтому пришлось импровизировать»,
«Мы с моей девушкой сегодня сделали несколько фотографий. Она не очень обрадовалась, когда я загрузил это»,
«Моя жена ненавидит эту мою фотографию, поэтому на День святого Валентина я подарил ей это одеяло»,
«Моя девушка прислала мне фото своего нового пирсинга. Я отправил ей это»,
«У моих кота и молодого человека какая-то особенная связь… Я чувствую себя третьей лишней»,
Недавно мы рассказывали об ещё одном проявлении любви и заботы супруга.
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Взаимоотношение парней и девушек, а также мужей и жён всегда отдельная тема. Мы собрали одиннадцать примеров, когда люди, вероятно, не могли определиться: у них...
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