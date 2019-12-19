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Председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси

20.12.2019 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси

фото: naviny.by

В связи с этим сегодня на саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил провести следующее заседание президентов в Минске в мае будущего года.

Также на заседании в Санкт-Петербурге была утверждена кандидатура  Михаила Мясниковича на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.

Владимир Путин обратился к Мясниковичу с просьбой проехать по столицам государств Союза и провести необходимые встречи. Президент РФ отметил, что перед объединением стоит задача доработать и утвердить стратегию дальнейшего развития. В связи с этим Мясниковичу предстоит решить ряд организационных вопросов в связи с тем, что некоторые решения должны быть согласованы на национальном уровне стран-участниц ЕАЭС.

Михаил Мясникович в 1995-2001 годах возглавлял Администрацию президента, в 2010-2014 — правительство. Также работал помощником президента, руководил Национальной академией наук. Последняя должность - спикер Совета Республики Национального собрания. 

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с этим сегодня на саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил провести следующее заседание президентов в Минске в мае будущего года.
 
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