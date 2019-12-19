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Председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси
20.12.2019 17:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: naviny.by
В связи с этим сегодня на саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил провести следующее заседание президентов в Минске в мае будущего года.
Также на заседании в Санкт-Петербурге была утверждена кандидатура Михаила Мясниковича на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии.
Владимир Путин обратился к Мясниковичу с просьбой проехать по столицам государств Союза и провести необходимые встречи. Президент РФ отметил, что перед объединением стоит задача доработать и утвердить стратегию дальнейшего развития. В связи с этим Мясниковичу предстоит решить ряд организационных вопросов в связи с тем, что некоторые решения должны быть согласованы на национальном уровне стран-участниц ЕАЭС.
Михаил Мясникович в 1995-2001 годах возглавлял Администрацию президента, в 2010-2014 — правительство. Также работал помощником президента, руководил Национальной академией наук. Последняя должность - спикер Совета Республики Национального собрания.
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В связи с этим сегодня на саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко предложил провести следующее заседание президентов в Минске в мае будущего года.
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