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В Минске подняли цены на совмещенные проездные на общественный транспорт. Сколько составила прибавка
Источник материала: Tut.by
В Беларуси повысили тарифы на поездах, в том числе на городских линиях. Вслед за этим вырастет стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт. Кроме автобуса, троллейбуса, трамвая и метро ими можно воспользоваться в поездах городских линий. При этом цены на такие проездные (бесконтактные смарт-карты), скорее всего, в ближайшее время повысят еще раз.
В Беларуси с 31 декабря
С 31 декабря вырастет «железнодорожная» часть, которая заложена в стоимости этих проездных. Прибавка составит от 30 копеек до 3 рублей в зависимости от вида проездного. К примеру, сейчас проездной на 2 вида транспорта — поезд городских линий + еще один транспорт (автобус, троллейбус или трамвай) — на 30 суток стоит 51 рубль. «Железнодорожная» часть составляет 33 рубля из этой суммы, остальное — часть «Минсктранса». С 31 декабря сумма БелЖД вырастет до 36 рублей конкретно по этому проездному.
К примеру, совмещенный проездной на 5 видов транспорта — автобус, трамвай, троллейбус, метро, поезд городских линий (+ бонусом экспрессный автобус) на 30 суток сейчас стоит 63 рубля 90 копеек, из которых «железнодорожная» часть — 19,8 рубля. С 31 декабря она вырастет до 21,6 рубля.
Вырастет, как планируется, и «минсктрансовская» часть. Напомним, 19 декабря власти Минска
Совмещенные проездные на общественный транспорт
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В Минске подняли цены на совмещенные проездные на общественный транспорт. Сколько составила прибавка
В Беларуси повысили тарифы на поездах, в том числе на городских линиях. Вслед за этим вырастет стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт.
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