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В Минске подняли цены на совмещенные проездные на общественный транспорт. Сколько составила прибавка

20.12.2019 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси повысили тарифы на поездах, в том числе на городских линиях. Вслед за этим вырастет стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт. Кроме автобуса, троллейбуса, трамвая и метро ими можно воспользоваться в поездах городских линий. При этом цены на такие проездные (бесконтактные смарт-карты), скорее всего, в ближайшее время повысят еще раз.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси с 31 декабря повышают стоимость проезда на железнодорожном транспорте, в том числе в поездах на городских линиях — на 10 копеек. Следом вырастет и стоимость совмещенных проездных на общественный транспорт. Кроме автобуса, троллейбуса, трамвая и метро ими можно воспользоваться в поездах городских линий. Эти проездные рассчитаны на неограниченное количество поездок в течение 3, 5, 10, 20 или 30 суток на два, три, четыре и пять видов транспорта. При этом одним из видов транспорта должны быть поезда городских линий.

С 31 декабря вырастет «железнодорожная» часть, которая заложена в стоимости этих проездных. Прибавка составит от 30 копеек до 3 рублей в зависимости от вида проездного. К примеру, сейчас проездной на 2 вида транспорта — поезд городских линий + еще один транспорт (автобус, троллейбус или трамвай) — на 30 суток стоит 51 рубль. «Железнодорожная» часть составляет 33 рубля из этой суммы, остальное — часть «Минсктранса». С 31 декабря сумма БелЖД вырастет до 36 рублей конкретно по этому проездному.

К примеру, совмещенный проездной на 5 видов транспорта — автобус, трамвай, троллейбус, метро, поезд городских линий (+ бонусом экспрессный автобус) на 30 суток сейчас стоит 63 рубля 90 копеек, из которых «железнодорожная» часть — 19,8 рубля. С 31 декабря она вырастет до 21,6 рубля.

Вырастет, как планируется, и «минсктрансовская» часть. Напомним, 19 декабря власти Минска приняли решение о повышении стоимости проезда в городском и пригородном транспорте. Соответственно вырастет и стоимость проездных, в том числе и совмещенных. Когда и на сколько — пока неизвестно. Если повышение произойдет с 31 декабря, то стоимость проездных изменится один раз в ближайшее время, а если раньше или позже этой даты, то дважды. Потому что «железнодорожная» часть в совмещенных проездных подорожает с 31 декабря.

Совмещенные проездные на общественный транспорт ввели в мае 2014 года. Сейчас поезда городских линий курсируют из Минска на станции Беларусь, Ждановичи, Руденск, Смиловичи.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси повысили тарифы на поездах, в том числе на городских линиях. Вслед за этим вырастет стоимость и совмещенных проездных на общественный транспорт.
 
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