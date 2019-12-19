Экономист рассказал, почему так мало детей рождается в праздники

Источник материала: Tut.by

Джей Л. Загорски (Jay L. Zagorsky), который преподает в Школе бизнеса Questrom Бостонского университета, написал колонку на The Conversation, где рассказал, почему в праздники рождается так мало детей.



Фото: burst.shopify.com

Прежде всего, автор отметил, что 25 декабря (католическое Рождество) является наименее популярным днем для родов в США, Австралии и Новой Зеландии. В Англии, Уэльсе и Ирландии он занимает второе место после 26 декабря, когда британцы отмечают День подарков.

Почему так? «Меня лично интересует этот вопрос, потому что моя жена была новогодним ребенком. И как экономист, я нахожу эти загадки данных захватывающими», — пишет Загорски.

В доказательство своих слов он привел таблицу с наименее популярными днями рождения в нескольких странах. В зависимости от года и места, на 25 декабря рождается на 30−40% меньше детей, чем в другие дни.

Самые непопулярные дни для рождения

США Великобритания и Уэльс Ирландия Австралия Новая Зеландия 1 25 декабря 26 декабря 26 декабря 25 декабря 25 декабря 2 1 января 25 декабря 25 декабря 26 декабря 26 декабря 3 24 декабря 1 января 24 декабря 1 января 1 января 4 2 января 27 декабря 17 марта 26 января 2 января 5 4 июля 24 декабря 1 января 26 апреля 25 апреля 6 26 декабря 1 апреля Dec. 27 27 декабря 6 февраля 7 28 ноября 13 апреля 23 декабря 28 декабря 27 декабря 8 27 ноября 2 января 26 октября 24 декабря 1 апреля 9 26 ноября 30 ноября 31 октября 13 декабря 24 декабря 10 3 января 28 декабря 29 ноября 29 ноября 22 марта

Одной из причин, почему в праздники и государственные выходные рождается так мало детей, — на такие дни почти не запланировано кесаревых сечений. Врачи также стараются не стимулировать в такие даты естественные роды — в конце концов они тоже люди и хотят отдохнуть дома.

Любопытно, что в Англии, Уэльсе и Новой Зеландии 1 апреля рождается относительно немного детей. Матери стараются оттянуть момент родов, чтобы не родить ребенка в «День дурака».

А вот самые популярные дни рождения, как правило, осенью.

Самые популярные дни для рождения

США Великобритания и Уэльс Ирландия Австралия Новая Зеландия 16 сентября 26 сентября 1 октября 17 сентября 30 сентября 9 сентября 25 сентября 23 сентября 8 апреля 1 октября 23 сентября 24 сентября 29 сентября 23 сентября 28 сентября 17 сентября 27 сентября 22 сентября 1 октября 24 сентября 22 сентября 30 сентября 30 сентября 24 сентября 25 сентября 24 сентября 1 октября 24 сентября 12 февраля 29 сентября 21 сентября 23 сентября 27 сентября 29 апреля 26 сентября 15 сентября 19 сентября 26 сентября 4 марта 22 сентября 10 сентября 18 сентября 25 сентября 16 апреля 27 сентября 18 сентября 2 октября 2 октября 5 марта 23 сентября

К сожалению, отмечает автор, аналогичные данные для неанглоговорящих стран широко не доступны. Причем во многих странах новорожденных просто не регистрируют при рождении.

Однако ООН располагает некоторыми мировыми данными, которые показывают, что популярные месяцы рождения имеют тенденцию к смещению по широте. В странах высоких широт, таких как Норвегия или Россия, пиковые дни рождения приходятся на июль или август. Страны, расположенные ближе к экватору, такие как Сальвадор, имеют пиковые дни рождения в конце года, например, в октябре.