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Это спорт! Это драйв!

20.12.2019 17:52 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Восьмого и пятнадцатого декабря, в рамках районной спартакиады среди предприятий и организаций района, освященной Году родной земли, на стадионе «Колос» и в спортзале СДЮШОР «Пуща» прошел спортивный праздник.
8 команд (ОАО «Савушкина пуща», «Агро-Нива», «Аг­ро-Пелище» и «Беловежс­кий», Каменецкая СПМК-19, Каменецкий ТЦСОН, цент­ральная районная больница и «Каменецкое ЖКХ») соревновались в 7 видах спорта: настольном теннисе, стрельбе, шашках, бильярде, дартсе, плавании и поднятии гири).
Почетные первые места заняли: «Агро-Пелище» (ги­ря, шашки, плавание и бильярд), Каменецкая ЦРБ (дартс и настольный теннис), «Беловежский» (стрельба). Поздравляем с яркой победой!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!

Это спорт! Это драйв!


Варвара ГРИБ,
инструктор-методист по туризму Каменецкий РФСК «Лидер».

 
 
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Восьмого и пятнадцатого декабря, в рамках районной спартакиады среди предприятий и организаций района, освященной Году Сообщение Это спорт! Это драйв! появились...
 
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