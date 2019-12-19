Это спорт! Это драйв!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Восьмого и пятнадцатого декабря, в рамках районной спартакиады среди предприятий и организаций района, освященной Году родной земли, на стадионе «Колос» и в спортзале СДЮШОР «Пуща» прошел спортивный праздник.

8 команд (ОАО «Савушкина пуща», «Агро-Нива», «Аг­ро-Пелище» и «Беловежс­кий», Каменецкая СПМК-19, Каменецкий ТЦСОН, цент­ральная районная больница и «Каменецкое ЖКХ») соревновались в 7 видах спорта: настольном теннисе, стрельбе, шашках, бильярде, дартсе, плавании и поднятии гири).

Почетные первые места заняли: «Агро-Пелище» (ги­ря, шашки, плавание и бильярд), Каменецкая ЦРБ (дартс и настольный теннис), «Беловежский» (стрельба). Поздравляем с яркой победой!































Варвара ГРИБ,

инструктор-методист по туризму Каменецкий РФСК «Лидер».

