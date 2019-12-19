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Это спорт! Это драйв!
20.12.2019 17:52 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Восьмого и пятнадцатого декабря, в рамках районной спартакиады среди предприятий и организаций района, освященной Году родной земли, на стадионе «Колос» и в спортзале СДЮШОР «Пуща» прошел спортивный праздник.
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Восьмого и пятнадцатого декабря, в рамках районной спартакиады среди предприятий и организаций района, освященной Году Сообщение Это спорт! Это драйв! появились...
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