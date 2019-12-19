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«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

20.12.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По большинству позиций договорились. Нерешёнными остались вопросы по нефти, газу и налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прогресс – есть, но главное, что Беларусь не ушла от России, как другие соседние страны. 20 декабря в Петербурге на полях саммита ЕАЭС состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

Саммит ЕАЭС и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России проходит в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно с первым президентом России белорусский лидер и создавал Союзное государство.

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О будущем интеграции, значит о тесном экономическом сотрудничестве, говорили главы государств в зале присутствия. Что называется спорные моменты давно известны: равные условия в Москве называют льготами. Но президенты всё-таки провели калькуляцию достижений. Из последних  примеров – «Белоруснефть» занялась разработками российских месторождений.    

«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша компания «Белоруснефть», я уже вам говорил, вернулась на работу в России и уже не только оказывает сервисные услуги, не только реанимирует старые месторождения. Технологии есть такие, это еще с советских времен компания. Она уже добывает нефть в содружестве с другими компаниями.

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«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России


Владимир Путин, президент России:
Хочу отметить, что несмотря на то, что многое (мы с вами это констатировали) не сделано в рамках этого договора, все-таки результаты работы в рамках этого документа значительные. Мы когда начинали этот процесс, товарооборот был 9 млрд долларов. Сейчас он 35,5 млрд долларов. Это зримый результат. Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере, для людей это хорошая поддержка. Опыт, который мы приобрели между двумя государствами в рамках этого строительства, широко использовался при формировании интеграционных объединений, в том числе и ЕврАзЭС.

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«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России

После обсуждения моментов интеграции Ссоюзного государства – к делам ЕАЭС. Тем более повестки спорных вопросов практически идентичны. Общие рынки энергоносителей и транспорта. Промышленная и научная кооперация. Например, даже двусторонние договоренности между Беларусью и Казахстаном о транспортировке углеводороводов, уперлись в отсутствие оптимальных условий. А ведь не стоит забывать, что именно Союзное государство является маяком для экономического сближения и для Евразийского экономичекого союза.      

Андрей Колесников, специальный корреспондент «Ъ»:
Александр Григорьевич когда выступает на общих заседаниях (мы это видим как люди, которые по работе обязаны смотреть это постоянно), что у него самые яркие и зажигательные выступления, и они не имеют разрушительной силы, они нацелены на некоторый позитив.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Путин, Андрей Колесников
 
 
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Новости Беларуси. По большинству позиций договорились. Нерешёнными остались вопросы по нефти, газу и налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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