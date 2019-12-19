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«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По большинству позиций договорились. Нерешёнными остались вопросы по нефти, газу и налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прогресс – есть, но главное, что Беларусь не ушла от России, как другие соседние страны. 20 декабря в Петербурге на полях саммита ЕАЭС состоялась двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.
Саммит ЕАЭС и двусторонняя встреча президентов Беларуси и России проходит в библиотеке имени Бориса Ельцина. Именно с первым президентом России белорусский лидер и создавал Союзное государство.
О будущем интеграции, значит о тесном экономическом сотрудничестве, говорили главы государств в зале присутствия. Что называется спорные моменты давно известны: равные условия в Москве называют льготами. Но президенты всё-таки провели калькуляцию достижений. Из последних примеров – «Белоруснефть» занялась разработками российских месторождений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После обсуждения моментов интеграции Ссоюзного государства – к делам ЕАЭС. Тем более повестки спорных вопросов практически идентичны. Общие рынки энергоносителей и транспорта. Промышленная и научная кооперация. Например, даже двусторонние договоренности между Беларусью и Казахстаном о транспортировке углеводороводов, уперлись в отсутствие оптимальных условий. А ведь не стоит забывать, что именно Союзное государство является маяком для экономического сближения и для Евразийского экономичекого союза.
Андрей Колесников, специальный корреспондент «Ъ»:
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«Колоссальный прогресс». Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России
Новости Беларуси. По большинству позиций договорились. Нерешёнными остались вопросы по нефти, газу и налогам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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