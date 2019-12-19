В ТРЦ Galleria Minsk появилась интерактивная композиция с гигантской крысой

В ТРЦ Galleria Minsk появилась инсталляция в виде гигантской крысы. Необычный арт-объект смастерили белорусские дизайнеры. Символ 2020-го года простоит на первом этаже атриума до середины января.

Над проектом для ТРЦ Galleria Minsk работала команда из 13 человек. Они придумали интерактивную инсталляцию, которая подчеркивает футуристичное пространство торгового центра. Композицию образуют скульптура гигантской серебристой крысы, новогодняя ель и задекорированные пни-сиденья на фоне динамичной стены с ломаной геометрией.

По словам дизайнеров, пространство торгового центра имеет яркий футуристичный дизайн. В первую очередь его создают полигональные линии и зоны, что несвойственно другим торговым комплексам.

«Мы стремились создать арт-инсталляцию, при первом взгляде на которую минчанам было бы понятно, где находится этот объект. Например, стенка, на которой отмечен приближающийся год, перекликается с геометрией потолка. Ломаные линии задействованы также в дизайне гигантской крысы, а на фотозоне возвышается елочка из серебристых и золотых шаров. Круглая форма повторяется и в задекорированных пнях, на которые можно присесть», – объясняют авторы.

Новогоднюю композицию в ТРЦ Galleria Minsk можно использовать для семейных фотоснимков. Также здесь можно спрятать подарок и предложить ребенку его найти. В праздники вокруг инсталляции будут проходить семейные мероприятия.