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Интеграции не будет? Лукашенко и Путин не договорились по газу, нефти и налогам
Источник материала: Myfin
«По результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в
По его словам, согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.
Как сообщалось ранее, предусматривалось, что стороны подпишут 31
Источник: Myfin.by
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