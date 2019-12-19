Интеграции не будет? Лукашенко и Путин не договорились по газу, нефти и налогам

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«По результатам сегодняшних переговоров остались три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности. Это договоренности в нефтяной сфере, газовой и налоговой сферах. Это три группы вопросов, которые осталось решить для того, чтобы финализировать все дорожные карты», - сказал Максим Орешкин, передает БЕЛТА.

По его словам, согласованы полностью вопросы в сферах сельского хозяйства, связи, таможни, регулирования алкогольного рынка.