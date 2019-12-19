О нашей землячке и талантливом человеке — Елене Шульге

Источник материала: Газета Авангард

Жительница райцентра Лариса Кацуро обратилась в редакцию, чтобы рассказать о своей коллеге, нашей землячке и талантливом человеке Елене Шульге.





В г. Буда-Кошелево Елена Владимировна известна всем как педагог и как поэтесса. Правда, родилась она в Гомеле, в многодетной семье. Некоторое время семья жила на Брянщине, а в 1947 году переехала в Буда-Кошелево, где будущая поэтесса пошла во второй класс средней школы №2 (ныне гимназия), которую закончила с серебряной медалью. Благодаря хорошим знаниям она на отлично сдала экзамены в БГУ имени В.И. Ленина и поступила на филологический факультет. Инициативная и активная студентка участвовала во всех университетских мероприятиях. В 1961 году вышла замуж за курсанта школы МВД Леонида Шульгу.

Трудовой путь Елены Владимировны начался в Добруше, где она работала учителем в вечерней школе рабочей молодежи, потом была заместителем директора по учебно-воспитательной работе в Добрушской восьмилетней школе. В скором времени отправляется вслед за супругом, которого переводят на работу в Брагин, где преподает школьникам русский и белорусский языки и литературу. В 1975 году возвращается на Будакошелевщину. Сначала учительствует в родной школе, а в 1987-м ее назначают директором новой СШ №1, которая еще строилась.

Все годы Елена Шульга посвятила воспитанию подрастающего поколения. За многолетний и добросовестный труд отмечена многочисленными грамотами и благодарностями. Ее личный вклад есть в создании «Истории развития системы образования Буда-Кошелевского района» и в «Истории-летописи средней школы №2

г. Буда-Кошелево».

Елена Шульга вырастила и воспитала двух прекрасных дочерей: одна пошла по стопам матери, став педагогом, а другая выбрала профессию врача. Кроме того, она заботливая и любящая бабушка трех внучек и четверых правнуков.

Находясь на заслуженном отдыхе, поэтесса пишет стихи и басни, причем как на русском, так и на белорусском языках. Увидели свет ее сборники стихотворений «Лучик доброты», «Листок календаря», «Радость жизни», «Заветная планета». Неоднократно печаталась и на страницах районки.

Жыццё для радасці даецца –

І гэтым трэба даражыць,

Пакуль тваё шчэ сэрца б’ецца,

Дастойна пастарайся жыць!

Эти строки из ее стихотворения характеризуют ее саму.

Несмотря на свой возраст, эта удивительная женщина занимается общественной деятельностью, она по-прежнему в ветеранском строю.

– Мы гордимся, что в нашем городе живут такие преданные родному краю люди, с открытой душой и большим сердцем. С 80-летним юбилеем ее поздравляют все, кому довелось с ней трудиться, ее родные и близкие, друзья и коллеги, бывшие ученики, которым она открыла дорогу в мир знаний, а также поклонники ее таланта. Крепкого вам здоровья, Елена Владимировна, бойкого пера и вдохновения, – пожелала Лариса Кацуро.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива редакции