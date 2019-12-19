Распродажи на «Южном» и праздник для всей семьи. Куда сходить в Гродно в предрождественские выходные

Источник материала: Tut.by

В эти предрождественские выходные в Гродно можно поучаствовать в Фестивале семьи «Город счастливых людей», сходить на концерт гродненских рокеров, съездить на рождественскую распродажу на рынок «Южный» или посетить праздничный турнир по американскому футболу.

Рождественский Фестиваль семьи «Город счастливых людей»



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: площадь Ленина Когда: 21−22 декабря, 13.00−17.00 Сколько: бесплатно.

На площади Ленина в эти выходные будет интересно. Здесь пройдет Фестиваль семьи. Организаторы предлагают гродненцам поучаствовать в подвижных играх и квестах, а также в мастер-классах. В программе еще игры, конкурсы, танцевальные флеш-мобы, выступления Александра Патлиса, Ольги Жуковой и Александра Воронище.

Чемпионат по Xmas Bowl



Фото: Игорь Матвеев

Где: крытый футбольный манеж (Пышки) Когда: 21 декабря, 14.00 Сколько: бесплатно.

Рождественский турнир по американскому футболу в закрытых помещениях пройдет в Гродно впервые. Наши «Варвары» принимают в гостях три команды из Минска: «Ураганы», «Паганцы» и «Лоси». Американский футбол в закрытых помещениях — мини-разновидность американского футбола. Правила адаптированы для игры на небольших площадках. Состав команды — 12 человек, из которых на поле могут находиться 8. Продолжительность игры — около часа.

Рождественская распродажа на рынке «Южный»

Где: рынок «Южный» (Индурское шоссе, 30) Когда: 21 декабря, 10.00 -16.00 Сколько: бесплатно

На рынке «Южный» пройдет традиционная рождественская распродажа, участвовать в которой будут все предприниматели вещевого рынка, а также торговые ряды с продуктами питания. Размер скидок на одежду и обувь каждый продавец будет устанавливать индивидуально. Также будет ярмарка и развлекательная программа.

Первый сольный концерт группы DZIECIUKI в Гродно



Фото: tuzin.fm

Где: Бар «Big Crazy Dog Bar» (ул. Горького, 91Б) Когда: 21 декабря, 19.00 Сколько: 16,5 рублей

DZIECIUKI впервые сыграют сольный концерт в Гродно. Группа представит новый альбом «Радио Harodnia», а также исполнит свои лучшие композиции из двух предыдущих альбомов.