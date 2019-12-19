ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распродажи на «Южном» и праздник для всей семьи. Куда сходить в Гродно в предрождественские выходные

20.12.2019 18:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В эти предрождественские выходные в Гродно можно поучаствовать в Фестивале семьи «Город счастливых людей», сходить на концерт гродненских рокеров, съездить на рождественскую распродажу на рынок «Южный» или посетить праздничный турнир по американскому футболу.

Рождественский Фестиваль семьи «Город счастливых людей»


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Где: площадь Ленина

Когда: 21−22 декабря, 13.00−17.00

Сколько: бесплатно.

На площади Ленина в эти выходные будет интересно. Здесь пройдет Фестиваль семьи. Организаторы предлагают гродненцам поучаствовать в подвижных играх и квестах, а также в мастер-классах. В программе еще игры, конкурсы, танцевальные флеш-мобы, выступления Александра Патлиса, Ольги Жуковой и Александра Воронище.

Чемпионат по Xmas Bowl


Фото: Игорь Матвеев

Где: крытый футбольный манеж (Пышки)

Когда: 21 декабря, 14.00

Сколько: бесплатно.

Рождественский турнир по американскому футболу в закрытых помещениях пройдет в Гродно впервые. Наши «Варвары» принимают в гостях три команды из Минска: «Ураганы», «Паганцы» и «Лоси». Американский футбол в закрытых помещениях — мини-разновидность американского футбола. Правила адаптированы для игры на небольших площадках. Состав команды — 12 человек, из которых на поле могут находиться 8. Продолжительность игры — около часа.

Рождественская распродажа на рынке «Южный»

Где: рынок «Южный» (Индурское шоссе, 30)

Когда: 21 декабря, 10.00 -16.00

Сколько: бесплатно

На рынке «Южный» пройдет традиционная рождественская распродажа, участвовать в которой будут все предприниматели вещевого рынка, а также торговые ряды с продуктами питания. Размер скидок на одежду и обувь каждый продавец будет устанавливать индивидуально. Также будет ярмарка и развлекательная программа.

Первый сольный концерт группы DZIECIUKI в Гродно


Фото: tuzin.fm

Где: Бар «Big Crazy Dog Bar» (ул. Горького, 91Б)

Когда: 21 декабря, 19.00

Сколько: 16,5 рублей

DZIECIUKI впервые сыграют сольный концерт в Гродно. Группа представит новый альбом «Радио Harodnia», а также исполнит свои лучшие композиции из двух предыдущих альбомов.

Читайте также

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти предрождественские выходные в Гродно можно поучаствовать в Фестивале семьи «Город счастливых людей», сходить на концерт гродненских рокеров, съездить на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске проходит протест против интеграции с Россией. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика