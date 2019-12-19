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Британские депутаты в первом чтении одобрили соглашение о Brexit

20.12.2019 18:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если депутаты окончательно одобрят соглашение, Великобритания сможет покинуть ЕC до 31 января.

В случае окончательного принятия документа Brexit может состояться в январе

Палата общин парламента Великобритании в первом чтении одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза, предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном. Как сообщает агентство Reuters, за документ проголосовали 358 человек, против — 234.

Дата рассмотрения документа во втором чтении будет определена позже, передает РБК.

Если депутаты окончательно одобрят соглашение, Великобритания сможет покинуть Евросоюз до 31 января.


Как отмечает Guardian, по сравнению с предыдущей версией документа в законопроекте появилось несколько новых положений. Установлена дата окончания переходного периода, в ходе которого Великобритания будет пересматривать прежние договоренности ЕС — до 31 декабря следующего года. Против конкретной даты выступили лейбористы. По их мнению, достигнуть к этому времени торгового соглашения с Брюсселем не удастся, указывает «Би-би-си».

Парламенту Великобритании несколько раз не удавалось принять законопроект, одобряющий Brexit. Против выступала оппозиция, в том числе предлагавшая провести новый референдум с расчетом предотвратить расставание с Евросоюзом. Изменить ситуацию удалось после досрочных выборов, победу на которых одержала Консервативная партия воглаве с премьером Борисом Джонсоном. Она добилась крупнейшего для тори большинства в парламенте с 1987 года.

Сам премьер-министр накануне голосования в Палате общин выступил перед депутатами с речью, в котором предложил отказаться от споров на тему «выйти или остаться», а вместо этого объединиться и «открыть новую страницу сотрудничества с европейскими друзьями».
 
 
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Если депутаты окончательно одобрят соглашение, Великобритания сможет покинуть ЕC до 31 января.
 
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