Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира во Франции

Источник материала: Аргументы и факты

Во Франции продолжается женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В соревнованиях принимает участие белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

В четвертьфинале соревнований нашей спортсменке противостояла швейцарка Жиль Белен Тайхманн (73). Белоруска оказалась сильнее соперницы в двух сетах – 6:3, 7:5. За выход в финал турнира Саснович поспорит с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (135) и бельгийкой Гретье Миннен (118).

Ранее на турнире Александра Саснович обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (171) и россиянку Анну Блинкову (61). Турнир во Франции завершится 22 декабря.

Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.