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Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира во Франции

20.12.2019 18:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира во Франции
Белорусская теннисная федерация / vk.com

Во Франции продолжается женский теннисный турнир серии «Челленджер» с призовым фондом $115 тыс. В соревнованиях принимает участие белоруска Александра Саснович (67-е место в рейтинге WTA).

Саснович вышла в полуфинал теннисного турнира во Франции Александра Саснович с победы стартовала в новом теннисном сезоне

В четвертьфинале соревнований нашей спортсменке противостояла швейцарка Жиль Белен Тайхманн (73). Белоруска оказалась сильнее соперницы в двух сетах – 6:3, 7:5. За выход в финал турнира Саснович поспорит с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (135) и бельгийкой Гретье Миннен (118).

Ранее на турнире Александра Саснович обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (171) и россиянку Анну Блинкову (61). Турнир во Франции завершится 22 декабря.

Отметим, что первые крупные теннисные соревнования в новом сезоне у девушек стартуют в начале января.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович продолжает успешное выступление на турнире во французском Лиможе с призовым фондом $115 тыс.
 
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