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Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным
Источник материала: Партизан
Она пройдет либо в этом, либо в начале следующего года.
Лукашенко завил, что не исключает новой встречи с российским коллегой до конца текущего или в начале следующего года, сообщает
Напомним, Лукашенко и Путин сегодня соглосовали 28 из 31 дорожных карт по так называемой интеграции.
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Она пройдет либо в этом, либо в начале следующего года.
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