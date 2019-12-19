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Инженера «Беларуськалия» задержали с наркотиками в Солигорске
Источник материала: Партизан
В Солигорске задержали главного инженера одного из рудников на «Беларуськалии». У мужчины нашли запрещенное наркотическое вещество. Вскоре его уволили с предприятия.
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Задержанный не только работал на «Беларуськалии», он также соавтор патента одной из технологий добычи калийной соли, кандидат технических наук. На предприятии информацию о задержании не комментируют.
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В Солигорске задержали главного инженера одного из рудников на «Беларуськалии». У мужчины нашли запрещенное наркотическое вещество. Вскоре его уволили с...
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