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Афиша мероприятий на 21-22 декабря в Каменецком районе

20.12.2019 17:58 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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21 декабря (суббота)

Верховичский СДК – молодежная дискотека, начало в 20.00;

Каленковичский СДК – выставка рисунка «Акварели зимы»;

Каменецкий РДК – открытие городской елки «Чудеса под Новый год», начало в 17.00;

Каролинский СЦКиД – мастер-класс по изготовлению новогодних украшений «Новогодние чудеса», начало в 14.00;

Мартынюковский СДК – мастер-класс «Новогодние фантазии», начало в 14.00;

Огородникский СДК – выставка рисунка «Детство, школа, Новый год»;

ПелищенскийСЦКиД – детская игровая программа «Дед Мороз и все, все, все…», начало в 12.00;

Пограничный СДК – викторина «А у бабушки вкусные оладушки», начало в 17.00;

Ратайчицкий СК – выставка детского рисунка «Родны кут»; молодежная дискотека, начало в 21.00;

Речицкий СДК – детская дискотека, начало в 17.00.

22 декабря (воскресенье)

Каленковичский СДК – выставка рисунка «Акварели зимы»;

Огородникский СДК – выставка рисунка «Детство, школа, Новый год»;

Пограничный СДК – детская дискотека «Сказки на Новый год», начало в 18.00;

Ратайчицкий СК – выставка детского рисунка «Родны кут».

 
 
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21 декабря (суббота) Верховичский СДК – молодежная дискотека, начало в 20.00; Каленковичский СДК – выставка Сообщение Афиша мероприятий на 21-22 декабря в Каменецком...
 
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