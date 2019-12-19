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Афиша мероприятий на 21-22 декабря в Каменецком районе
20.12.2019 17:58 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
21 декабря (суббота)
Верховичский СДК – молодежная дискотека, начало в 20.00;
Каленковичский СДК – выставка рисунка «Акварели зимы»;
Каменецкий РДК – открытие городской елки «Чудеса под Новый год», начало в 17.00;
Каролинский СЦКиД – мастер-класс по изготовлению новогодних украшений «Новогодние чудеса», начало в 14.00;
Мартынюковский СДК – мастер-класс «Новогодние фантазии», начало в 14.00;
Огородникский СДК – выставка рисунка «Детство, школа, Новый год»;
ПелищенскийСЦКиД – детская игровая программа «Дед Мороз и все, все, все…», начало в 12.00;
Пограничный СДК – викторина «А у бабушки вкусные оладушки», начало в 17.00;
Ратайчицкий СК – выставка детского рисунка «Родны кут»; молодежная дискотека, начало в 21.00;
Речицкий СДК – детская дискотека, начало в 17.00.
22 декабря (воскресенье)
Каленковичский СДК – выставка рисунка «Акварели зимы»;
Огородникский СДК – выставка рисунка «Детство, школа, Новый год»;
Пограничный СДК – детская дискотека «Сказки на Новый год», начало в 18.00;
Ратайчицкий СК – выставка детского рисунка «Родны кут».
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21 декабря (суббота) Верховичский СДК – молодежная дискотека, начало в 20.00; Каленковичский СДК – выставка Сообщение Афиша мероприятий на 21-22 декабря в Каменецком...
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