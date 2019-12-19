20 декабря на митинг в Минске за интеграцию с Россией никто не пришел ⭕

Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 20 декабря с 12:00 до 13:00 на Октябрьской площади в Минске должен был состояться митинг в поддержку интеграции Беларуси и России. Однако на него пришли одни лишь журналисты❗

В поддержку интеграции хотели выступить координационного совета общественных объединений Беларуси «Единство».

11 декабря активисты отправляли обращение в Администрацию президента – и просили разрешения и поддержки, ведь «вопрос интеграции России и Беларуси крайне важен для наших народов». Митинг был запланирован на 20 декабря с 12 до 13 часов на Октябрьской площади в Минске.





Фото: t.me/belamova

▶ Итог: на митинг никто не пришел – только журналисты

Оказалось, что акция не состоялась из-за того, что активисты не захотели платить штрафы. Они не подали вовремя заявление в исполком и соответственно разрешение на митинг так и не было получено.