ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 20.12.2019

20.12.2019 18:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какой российский регион заинтересован в импорте белорусского льна? Каким видят символ белорусского рубля дизайнеры? Когда истекает срок уплаты сбора для владельцев агроусадеб? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгена белорусам

БЕЛОРУССКИЙ ЛЕН ОТПРАВИТСЯ В ИВАНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Льноперерабатывающие предприятия Ивановской области заинтересованы в поставках произведенного в Беларуси льна. Белорусская сторона готова рассмотреть возможности поставки льноволокна в Россию в 2020 году – после того, как будут полностью обеспечены этой продукцией отечественные производители.

Новости экономики за 20.12.2019

Кроме этого, Ассоциация предпринимателей текстильной и швейной промышленности Ивановской области предложила сотрудничество в сфере маркировки товаров. В ближайшие годы стороны договорились скоординировать усилия по защите рынка ЕАЭС от контрафактных импортных товаров и недобросовестной конкуренции.

Предложили обозначать буквой «Ў». Новыйц дизайн белорусского рубля предложил один из банков

ВЛАДЕЛЬЦАМ АГРОУСАДЕБ НАПОМИНАЮТ ОБ УПЛАТЕ СБОРА

Министерство по налогам и сборам напоминает физлицам, что срок уплаты сбора за оказание услуг в сфере агроэкотуризма за 2020 год истекает 30 декабря 2019 года. Платить сбор не надо, если в уходящем году услуги не оказывались.

Новости экономики за 20.12.2019

В МНС напомнили, что при прекращении деятельности субъекты агроэкотуризма должны направить в райисполком письменное уведомление. В этом году ставка сбора установлена в размере базовой величины или 25,5 рублей.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какой российский регион заинтересован в импорте белорусского льна? Каким видят символ белорусского рубля дизайнеры? Когда истекает срок уплаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь призывает ЕС заморозить тарифы за выдачу шенгена белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика