 Какие подарки к Новому году получили случчане от организаций

Источник материала: Слуцк Город





Подарок к Новому году от организации в Солигорске. Фото: Виктор Двуреченский.

В преддверии Нового года организации подготовили для своих сотрудников и их детей новогодние сюрпризы. SlutskGorod узнал, кому в Слуцке уже посчастливилось получить подарки, и какая организация оказалась самой щедрой на дары.

В этом году сотрудники ООО «Дорствойсервис» получили по 1,3 кг конфет «Коммунарка» на каждого взрослого и ребёнка. Работникам Автопарка №2 выдали сладкие подарки с мягкой игрушкой внутри, а их детям подарили рюкзачки со сладостями. По 1 кг конфет к празднику получили и работники ЖКХ. Сотрудников железнодорожной станции Слуцк порадовали сладким сюрпризом в оригинальной упаковке в виде мышки, а детям подарили сладости в чемоданчике.





Подарок от Слуцкого КХП.

В Слуцке есть организации, где кроме сладостей, работникам к Новогоднему столу давали продукты. Так сотрудники некоторых АЗС в дополнение к традиционному подарку на взрослого и ребёнка получили по кусочку красной рыбы, консервы и колбасные изделия.

Работникам Слуцкого льнозавода выдали пока только конфеты - подарок для взрослого весом в 2 кг и для ребёнка 1,8 кг. В процессе согласовываются с местными заводами и продуктовые подарки.

А вот ОАО “Слуцкий Комбинат Хлебопродуктов” к сладкому сюрпризу добавил головку сыра, ветчину, варёную и сырокопчёную колбасу. Кроме того к празднику работники получат по 1 кг карпа, мясного фарша, охлаждённых колбасок и по банке брусники с сахаром. Пока это предприятие самое щедрое на новогодние подарки для своих сотрудников.





Подарок для ребёнка от ИООО «БелЕвросеть».





Подарок для работника Ж/Д станции Слуцк





Сладкие сюрпризы для воспитанников детского сада от ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ".

А какие подарки получили вы к Новому 2020 году? Делитесь в комментариях.

Ольга Кононович

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