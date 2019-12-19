Предложили обозначать буквой «Ў». Новый дизайн белорусского рубля предложил один из банков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый символ национальной валюты начал использовать в своем приложении один из банков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обозначения белорусского рубля предложили букву алфавита «Ў». Наблюдательные эксперты отметили, что именно эта буква присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля. К слову, в интернете уже объявлено голосование за новый символ.