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Предложили обозначать буквой «Ў». Новый дизайн белорусского рубля предложил один из банков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый символ национальной валюты начал использовать в своем приложении один из банков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обозначения белорусского рубля предложили букву алфавита «Ў». Наблюдательные эксперты отметили, что именно эта буква присутствует на каждом бумажном денежном знаке белорусского рубля. К слову, в интернете уже объявлено голосование за новый символ.
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Новости Беларуси. Новый символ национальной валюты начал использовать в своем приложении один из банков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
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