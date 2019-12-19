Минтранс 24 декабря проведет в Гродно и Бресте встречи по польским разрешениям на перевозки

Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси проведет 24 декабря в Гродно и Бресте встречи по вопросу распределения, выдачи и использования двусторонних/транзитных разрешений Польши, сообщили БЕЛТА в ведомстве.





Первый заместитель министра Алексей Ляхнович примет международных автомобильных перевозчиков Гродненской области в актовом зале Гродненского городского исполнительного комитета в 10.00. Начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Сергей Дубина встретится с перевозчиками Брестской области с 9.00 до 12.00 в конференц-зале Брестского областного объединения профсоюзов.

Заявки на участие в мероприятиях будут приниматься до 12.00 23 декабря по электронной почте energy@mail.grodno.by (Гродно) и по телефонам 8 (0162) 21-11-32; 21-11- 23; 20-87-04 (Брест). Присутствие возможно только одного представителя от организации.

"В ближайшее время встречи пройдут и в остальных областных центрах и Минске. Информация будет опубликована дополнительно", - говорится в объявлении.