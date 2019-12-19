Швейцария остановила свою АЭС в рамках отказа от атомной энергии

Швейцария в пятницу вывела из эксплуатации Мюленбергскую АЭС после 47 лет работы в рамках процесса отказа от атомной энергии.





"Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Об этом сообщаетсо ссылкой на Reuters.





Станция мощностью 373 мегаватт, которую открыли в 1972 году, производила достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление энергии соседнего города Берн в течение более чем 100 лет.





В сценах, показанных в прямом эфире по швейцарскому телевидению, в 12.30 техник нажал две кнопки в комнате управления, чтобы остановить цепную реакцию и деактивировать реактор, закрывая станцию навсегда.









Таким образом, Швейцария закрыла первую из своих пяти АЭС. Решение отказаться от ядерной энергетики было поддержано на референдуме 2017 года, который также поддержал планы правительства продвигать постоянную энергетику с субсидиями на развитие солнечной, ветровой и гидроэнергетики.





Соседняя Германия должна отказаться от атомных электростанций к 2022 году, в то время как правительство Швейцарии заявило, что не будет строить новые ядерные реакторы и выведет из эксплуатации свои существующие станции в конце их срока службы.





Никаких дат для остановки других атомных электростанций Швейцарии не установлено, хотя ожидается, что следующей будет станция Бецнау у границы с Германией - старейшая в стране.



