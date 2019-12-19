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Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

20.12.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» набирает обороты. 20 декабря к благотворительному марафону, главная цель которого – подарить окружающим тепло и внимание, создать доброе, праздничное настроение, присоединилась председатель верхней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась со своими давними друзьями – подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов Новополоцка. Здесь обучают рукоделию, вокалу, игре на музыкальных инструментах.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Валентина Моисеева, мама воспитанника Новополоцкого территориального центра социального обслуживания населения:
В отделении она самый дорогой гость, потому что это было ее начало. Дети Наталью Ивановну знают, они ее помнят. Они ее всегда встречали с радостью. Они обнимают, целуют, по имени и отчеству называют. Может быть, они не знают, какой она пост занимает.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Они помнят нас, они с удовольствием встречаются, они показали нам великолепный концерт. И я рада тому,что родители их могут реализовать свои возможности, работая. Потому что не так просто оставить такого ребенка дома. Я искренне рада сегодня быть здесь. Я действительно почувствовала тепло их сердец и с удовольствием поздравила их с Новым годом.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

В Полоцке участниками акции «Наши дети» стали учащиеся кадетского училища. Праздник получился несколько необычным: красной нитью через все торжество прошли история и достижения учебного заведения с конца 19 века до наших дней. Одно из них – участие полочан в Кремлевском кадетском балу. 6 часов беспрерывного танца и непередаваемые эмоции.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Артем Воронин, учащийся Полоцкого кадетского училища:
Нам было очень интересно на балу.

Дарья Солодилова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:
К сожалению, являемся выпускниками в этом году. С радостью поделимся опытом, эмоциями с кадетами, которые поедут в следующем году.

Поздравить кадетов с праздником приехал министр образования Беларуси. Игорь Карпенко сам вырос и окончил школу в Полоцке. В училище 200 учеников, есть и свое общежитие на 90 мест, потому здесь учатся ребята со всей Беларуси.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Мы сегодня приехали сюда, в Полоцкое кадетское училище, для того, чтобы поздравить с Новым годом ребят, вручить сладкие подарки и пожелать друг другу в новом году всего самого доброго и хорошего.

Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС перед новогодними праздниками приезжает ежегодно. Владимир Ващенко, а также руководители территориальных управлений Министерства по доброй традиции вручили детям сладкие подарки. В свою очередь лицеисты пригласили почетных и долгожданных гостей на новогоднее представление. Ребята готовили его своими силами, и гости отметили, что праздник получился невероятно ярким и красочным

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы с удовольствием приезжаем к своим лицеистам. Здесь, вы знаете, разные категории – и сироты, и из трудных семей. Тем не менее, здесь не просто коллектив, а семья. Мы рады тому, что имеем возможность встречаться, общаться и поздравлять детей с наступающим Новым годом.

«Большое счастье для ребёнка». История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети»

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Марафон добрых дел продолжился в cредней школе № 72. Здесь министр встретился с гомельскими школьниками в рамках проекта «Школа активного гражданина». В фойе сотрудники МЧС организовали веселую «Безопасную переменку». Вниманию детей предложили 10 интерактивных обучающих площадок, и от желающих попробовать свои знания и умения не было отбоя. Еще ребята смогли посмотреть выставку необычных рисунков о работе спасателей и даже сделать селфи с самым безопасным Дедом Морозом. А в актовом зале школы учащиеся старших классов в доверительной беседе задали Владимиру Ващенко свои вопросы.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Люди в материале: Валентина Моисеева, Наталья Кочанова, Артем Воронин, Дарья Солодилова, Игорь Карпенко, Владимир Ващен
 
 
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Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» набирает обороты. 20 декабря к благотворительному марафону, главная цель которого – подарить окружающим тепло и...
 
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