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Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» набирает обороты. 20 декабря к благотворительному марафону, главная цель которого – подарить окружающим тепло и внимание, создать доброе, праздничное настроение, присоединилась председатель верхней палаты парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова встретилась со своими давними друзьями – подопечными отделения дневного пребывания для инвалидов Новополоцка. Здесь обучают рукоделию, вокалу, игре на музыкальных инструментах.
Валентина Моисеева, мама воспитанника Новополоцкого территориального центра социального обслуживания населения:
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В Полоцке участниками акции «Наши дети» стали учащиеся кадетского училища. Праздник получился несколько необычным: красной нитью через все торжество прошли история и достижения учебного заведения с конца 19 века до наших дней. Одно из них – участие полочан в Кремлевском кадетском балу. 6 часов беспрерывного танца и непередаваемые эмоции.
Артем Воронин, учащийся Полоцкого кадетского училища:
Дарья Солодилова, учащаяся Полоцкого кадетского училища:
Поздравить кадетов с праздником приехал министр образования Беларуси. Игорь Карпенко сам вырос и окончил школу в Полоцке. В училище 200 учеников, есть и свое общежитие на 90 мест, потому здесь учатся ребята со всей Беларуси.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси в Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС перед новогодними праздниками приезжает ежегодно. Владимир Ващенко, а также руководители территориальных управлений Министерства по доброй традиции вручили детям сладкие подарки. В свою очередь лицеисты пригласили почетных и долгожданных гостей на новогоднее представление. Ребята готовили его своими силами, и гости отметили, что праздник получился невероятно ярким и красочным
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Марафон добрых дел продолжился в cредней школе № 72. Здесь министр встретился с гомельскими школьниками в рамках проекта «Школа активного гражданина». В фойе сотрудники МЧС организовали веселую «Безопасную переменку». Вниманию детей предложили 10 интерактивных обучающих площадок, и от желающих попробовать свои знания и умения не было отбоя. Еще ребята смогли посмотреть выставку необычных рисунков о работе спасателей и даже сделать селфи с самым безопасным Дедом Морозом. А в актовом зале школы учащиеся старших классов в доверительной беседе задали Владимиру Ващенко свои вопросы.
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Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом
Новости Беларуси. Новогодняя акция «Наши дети» набирает обороты. 20 декабря к благотворительному марафону, главная цель которого – подарить окружающим тепло и...
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