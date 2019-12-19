ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику

20.12.2019 18:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику. Они окончили школу 40 лет назад и были королём и королевой на выпускном вечере. 

Как сообщает портал People, жители американского штата Калифорния Виталино Салера и Роза Валенсуэла дружили со времён школы. После выпускного они не виделись 25 лет, но потом мужчина женился на лучшей подруге Розы. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику
Фото: NBC LA 

Через какое-то время у Виталино на фоне сахарного диабета развилась почечная недостаточность. Мужчине была необходима пересадка почки. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику
Фото: NBC LA 

Врачи провели анализ крови нескольких родственников и друзей Салеры, чтобы найти возможного донора. В итоге выяснилось, что пациенту может помочь только Валенсуэла. Женщина расплакалась, но для самой себя решила, что у неё нет другого выбора. 

Через 40 лет после выпускного. Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику
Фото: NBC LA 

Операция по пересадке почки прошла успешно. Виталино невероятно счастлив и говорит, что Роза подарила ему не просто орган, а возможность провести больше времени с женой и увидеть, как его внучка вырастет в прекрасную девушку. Мужчина также надеется, что поступок Валенсуэлы сможет вдохновить других. 

Несколько месяцев назад мы рассказывали о том, как мать и сын из интереса послушали сердцебиение друг друга.

Этот случайный поступок спас парню жизнь – подробнее здесь

Люди в материале: Виталино Салера, Vitaliano Salera, Роза Валенсуэла, Rosa Valenzuela
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику. Они окончили школу 40 лет назад и были королём и королевой на выпускном вечере.  Как сообщает портал People, жители...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британские депутаты в первом чтении одобрили соглашение о Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика