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Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Северная столица собрала глав государств сразу двух межстрановых объединений – ЕАЭС и СНГ. В центре внимания и нюансы отношений двух самых надежных партнеров – Беларуси и России.
Общие рынки энергоносителей и транспорта, промышленная и научная кооперация, устранение барьеров в торговле, совместная борьба с современными вызовами и угрозами. Эти и многие другие важнейшие темы красной нитью связали переговоры, казалось бы, в таких разных по масштабу форматах.
Примечательно, что в решении многих из этих насущных проблем свое веское слово в будущем предстоит сказать именно нашей стране. Весь 2020 год вести Евразийский экономический союз предстоит Беларуси. Перед Минском стоит сложная задача – из площадки для геополитических игр превратить евразийское пространство действительно в центр большого партнерства.
Впрочем, сегодня говорили не только о проблемах, но и достижениях. В частности, прогресс в двухсторонних отношениях с Россией наш Президент назвал колоссальным.
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Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе...
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