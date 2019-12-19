Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге. О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под знаком интеграции – союзной, евразийской, независимых государств. 20 декабря в Санкт-Петербурге день большой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Северная столица собрала глав государств сразу двух межстрановых объединений – ЕАЭС и СНГ. В центре внимания и нюансы отношений двух самых надежных партнеров – Беларуси и России.





Общие рынки энергоносителей и транспорта, промышленная и научная кооперация, устранение барьеров в торговле, совместная борьба с современными вызовами и угрозами. Эти и многие другие важнейшие темы красной нитью связали переговоры, казалось бы, в таких разных по масштабу форматах.

Примечательно, что в решении многих из этих насущных проблем свое веское слово в будущем предстоит сказать именно нашей стране. Весь 2020 год вести Евразийский экономический союз предстоит Беларуси. Перед Минском стоит сложная задача – из площадки для геополитических игр превратить евразийское пространство действительно в центр большого партнерства.





Впрочем, сегодня говорили не только о проблемах, но и достижениях. В частности, прогресс в двухсторонних отношениях с Россией наш Президент назвал колоссальным.

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