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В Могилеве продавалось российское детское питание с повышенным содержанием нитратов
Источник материала: Партизан
В магазинах Могилева обнаружили в продаже детское питание с повышенным содержанием нитратов, сообщает Могилевская областная инспекция государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и стандартов.
Питание торговой марки «Спелёнок» для детей старше 4 месяцев производится российским ОАО «Сады Придонья», пишет
Лабораторные испытание показали, что в кабачковом пюре норма содержания нитратов была превышена в разных партиях товара в 1,45 раз и в 1,21 раз. В пюре из капусты брокколи норма была превышена в разных партиях товара 1,5 раз и в 1,55 раз.
Детское питание запретили продавать в магазинах и ввозить в Беларусь.
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В магазинах Могилева обнаружили в продаже детское питание с повышенным содержанием нитратов, сообщает Могилевская областная инспекция государственного надзора...
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