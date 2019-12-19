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Поэт-декабрист Рылеев. Почему он решил изменить Россию, но понял, что заблуждался

20.12.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто из пятерки казненных декабристов больше подельников мог желать перемен в жизни, так это Кондратий Рылеев. Он считал себя обиженным той судьбой, которую послал ему Господь. Причем, с самого рождения. А что другие? Павел Пестель родился в семье губернатора Сибири, дослужился к 28 годам до командира полка. Отец Михаила Бестужева-Рюмина был надворным советником. Сергей Муравьев-Апостол  вышел из древнего дворянского рода, да и вообще учился в Париже. Петр Каховский, правда, из обедневших дворян. Но он не в счет. На что этот непутевый одиночка мог в жизни рассчитывать? Ни каких-то способностей, ни денег, ни семьи, ни карьеры! Словом, ветром в историю занесло. Непонятно, за какие заслуги  его именем назвали улицы. Только за то, что выстрелил в генерала Милорадовича - прославленного героя войны 1812 года? Тут много ума не надо. Рылеев хоть поэзией занимался, мог мечтать о славе. Может, и мечтал, коль уж сел в этот поезд, да всё как-то не везло ему по жизни.   

Какое уж там! Родился Кондратий пятым. Над этой семьёй мелких дворян повис некий злой рок: все ранее рожденные дети умерли, не прожив и по году. Пятый тоже был не богатырь, еле-еле душа в теле. А тут еще отец без тормозов: в карты проигрывал, пил, издевался над крестьянами, и родственникам доставалось. Может, это от него все беды? Детство будущего предводителя восстания проходило в нищете, страхе и слезах. Чтобы уберечь сына от домашнего кошмара, мать ухитрилась отдать его в кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Можно сказать, оттуда Рылеев начал самостоятельный путь. Там тоже житьё было не сахар. Старшие обижали младших. Унижения, слёзы тайком в подушку. Но казарма со временем всё же делает из мальчиков мужиков. А война с Наполеоном поднимала боевой дух кадетов.     

После окончания учебы Рылеев успел побывать в заграничных походах русской армии. Насмотревшись в Европе на другую жизнь, Рылеев, как и его будущие друзья, начал сравнивать её с российской и часто задумываться. Это на следствии выяснится, какой такой западной дури эта молодежь набрала себе в головы. А за 10 лет до допроса, вернувшись в Россию, Рылеев займется поэзией и личной жизнью. В Воронежской губернии, куда молодой офицер был откомандирован, он познакомится с дочерью богатого помещика. Что удивительно, фатальная бедность жениха не смутит ни невесту, ни её папу с мамой – видно, кавалер очень понравится. Кондратий подал в отставку, вскоре у молодых родилась дочь, а затем они переехали в Питер. Родители жены уговаривали остаться жить с ними – сытно и спокойно. Но поэту, видите ли, тесно в провинции.  

Зато в столице жизнь кипела. Он сошелся с вольнодумными творцами и офицерами, стал членом тайного «Северного общества». Войти в эту компанию ему труда не составляло: с храбрым поэтом питерская богема познакомилась ранее. После восстания Семеновского полка Рылеев написал оду «К временщику», в котором обрушился на реформатора русской армии и  любителя муштры Аракчеева. Тогда этот шаг молодого автора общество расценило как отчаянный поступок. Сам он был горд, увидев в  поэзии орудие борьбы против режима. Все были уверены, что Рылеева посадят. Но генерал не захотел признать себя деспотом, сделал вид, что «это не про меня», и не стал преследовать парня. Поэт избежал камеры, но журнальчик власть закрыла.  

Павел Пестель. Переписанная история декабристов, или Для чего из заговорщиков делают революционеров

Рылеев в те годы работал сначала в суде, потом устроился в российско-американское СП. Узнав немного о США, он еще сильнее заболел идеей переделать Россию. Творчество не оставлял. Писал «Думы» об исторических личностях, поэмы, лирические стихи, с единомышленниками издавал крамольный альманах «Полярная звезда». Собственное сочинительство не всегда приносило удовлетворение поэту, да он и не обольщался. Может, потому, что его творения у публики восторгов не вызывали. Или потому, что профессионалы порой обижали критикой. Невысокого мнения о «Думах» Рылеева был Пушкин. Он писал, что в них нет ничего национального, русского, они слабы как изобретением, так и изложением. Что тут скажешь: трудно стать гением в эпоху Пушкина!  

А дома тоже радостей не густо. Жильё приходится снимать, а  жалованье у главы семейства  скромное. Родился сын, но скоро умер. Испытывая уныние от серой российской обыденности, Кондратий черпал оптимизм на сходках  заговорщиков. Он там имел авторитет, товарищи горели идеями. Они готовили переворот, и поэт играл в этом рискованном деле одну из главных ролей.  

Утром 14 декабря 1825 года заговорщики вышли на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга, офицеры вывели солдат. Как известно, ничего путного из восстания не вышло, только погубили больше тысячи человек. Пока шло следствие, декабристы имели возможность хорошенько подумать и о себе, и о жизни, и о товарищах своих, и о Боге. Рылеев на нарах понял, как сильно он заблуждался, и сожалел, что уже не сможет принести пользу государю и отечеству. Так он писал жене. А перед смертью не лгут. На милость он не рассчитывал. Когда же узнал, что Николай I послал семье 2 тысячи рублей помощи, воспылал чувством благодарности к человеку, весь род которого и его самого еще недавно планировал уничтожить. От революционного духа не осталось и следа. После казни император распорядился о выделении вдове преступника матпомощи пожизненно или до повторного замужества, а дочери – до совершеннолетия. И это ненавистный декабристам царизм!  

Ну, а про веревку вы, конечно же, знаете. Когда пятерых заговорщиков казнили, у троих, в том числе у Рылеева, петли не выдержали. Пришлось вешать ещё раз. Не гуманно, однако. И это тоже царизм.  

Ваш В.Д.   

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