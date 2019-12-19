Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Завершился капитальный ремонт здания. Здесь заменили все коммуникативные сети, проложили новую водосточную и отопительную системы, обновили электрическую проводку и канализацию. Далее современный вид приобрел фасад здания.





Модернизировали систему видеонаблюдения, отремонтировали сигнализацию и установили пропускную систему. Медицинское освидетельствование призывников сейчас также станет более комфортным.





Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

Стало комфортно. Ведь когда помещения сырые и неуютные, всегда есть какое-то стеснение. Появилось много света, стали помещения яркие, светлые. Обновлены обои, покраска. Это, естественно, расширило помещения. Более спокойно и комфортно стало людям работать. Это чувствуется.

Ремонт затронул и прилегающую территорию: обновили дороги, ликвидировали аварийные постройки, заменили въездные ворота и ограждение.