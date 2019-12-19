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Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

20.12.2019 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Завершился капитальный ремонт здания. Здесь заменили все коммуникативные сети, проложили новую водосточную и отопительную системы, обновили электрическую проводку и канализацию. Далее современный вид приобрел фасад здания.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Модернизировали систему видеонаблюдения, отремонтировали сигнализацию и установили пропускную систему. Медицинское освидетельствование призывников сейчас также станет более комфортным.

Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
Стало комфортно. Ведь когда помещения сырые и неуютные, всегда есть какое-то стеснение. Появилось много света, стали помещения яркие, светлые. Обновлены обои, покраска. Это, естественно, расширило помещения. Более спокойно и комфортно стало людям работать. Это чувствуется.

Ремонт затронул и прилегающую территорию: обновили дороги, ликвидировали аварийные постройки, заменили въездные ворота и ограждение.

Люди в материале: Дмитрий Годун
 
 
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Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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