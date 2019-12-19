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Завершился капитальный ремонт Военного комиссариата Минского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Завершился капитальный ремонт здания. Здесь заменили все коммуникативные сети, проложили новую водосточную и отопительную системы, обновили электрическую проводку и канализацию. Далее современный вид приобрел фасад здания.
Модернизировали систему видеонаблюдения, отремонтировали сигнализацию и установили пропускную систему. Медицинское освидетельствование призывников сейчас также станет более комфортным.
Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
Ремонт затронул и прилегающую территорию: обновили дороги, ликвидировали аварийные постройки, заменили въездные ворота и ограждение.
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Новости Беларуси. Военный комиссариат Минского района теперь будет принимать призывников в обновленном помещении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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