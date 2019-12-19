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В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На паркете в ритме вальса закружились 150 пар изо всех уголков Минской области. Музыкальное сопровождение взял на себя симфонический оркестр Молодечненского государственного колледжа имени Огинского.
Удивляли гостей живые скульптуры, театральные зарисовки и праздничные фотазоны. Развернутый материал смотрите в нашем эфире в 23 декабря.
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Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На паркете в ритме вальса...
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