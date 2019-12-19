ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

20.12.2019 20:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

На паркете в ритме вальса закружились 150 пар изо всех уголков Минской области. Музыкальное сопровождение взял на себя симфонический оркестр Молодечненского государственного колледжа имени Огинского.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

Удивляли гостей живые скульптуры, театральные зарисовки и праздничные фотазоны. Развернутый материал смотрите в нашем эфире в 23 декабря.

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

В ритме вальса закружились 150 пар. Новогодний молодёжный бал прошёл в Молодечно

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Полонез, мазурка и краковяк. Новогодний молодежный бал прошел в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На паркете в ритме вальса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поэт-декабрист Рылеев. Почему он решил изменить Россию, но понял, что заблуждался
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика