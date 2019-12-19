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В Молодечно появится инновационный технопарк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его задача – выявлять местных перспективных предпринимателей, ученых, изобретателей и оказывать им поддержку в реализации интересных проектов на протяжении всего пути. Особое внимание уделят передовым отраслям науки и техники. Площадку под стартап уже нашли.
Планируется, что здание площадью 1200 квадратных метров расположится на большой стоянке местного водоканала. Уже в 2020 году в технопарк «заселятся» первые резиденты.
Евгений Мальчевский, инициатор проекта:
Следующим этапом проекта станет создание образовательного центротехнопарка. В планах до 2024-го дать знания как минимум 100 жителям Молодечно.
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Новости Беларуси. Инновационный технопарк появится в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его задача – выявлять местных перспективных...
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