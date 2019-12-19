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«Боролись во всю силу». В Минске прошёл открытый республиканский турнир по трём видам борьбы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 декабря в Минске прошел открытый республиканский турнир по трем видам борьбы, посвященный памяти заслуженных тренеров СССР и Республики Беларусь – Рыбалко, Григорьева, Мирского и Лисафина, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования собрали порядка 100 участников: это молодые атлеты, воспитанники республиканских центров олимпийского резерва, спортивных школ и клубов, а также студенты. На трех коврах параллельно шли поединки в трех видах борьбы: вольной, греко-римской и самбо.
Егор Бричковский, участник соревнований:
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Цель турнира – популяризация спортивной борьбы у молодежи. Кроме того, участники соревнований боролись не только за медали, но и за внимание тренеров юношеской и молодежной сборных страны.
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Новости Беларуси. 20 декабря в Минске прошел открытый республиканский турнир по трем видам борьбы, посвященный памяти заслуженных тренеров СССР и Республики...
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