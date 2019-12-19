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Новый год без конфет: в Беларуси стартовала благотворительная акция

20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый год без конфет – благотворительная акция под таким лозунгом стартовала в Беларуси. Ее суть – в том, чтобы отказаться от лишних сладостей в поддержку детей, оставшихся без родителей, передает телеканал «МИР 24».

Для привлечения внимания к проблемам сирот волонтеры подготовили инсталляцию в одной из галерей Минска. На стенах, на полу и даже на потолке – около пятнадцати тысяч шоколадных и конфетных оберток.

Их клеили выпускники детских домов. С экранов мониторов они рассказывают о том, что главное  это не угощения по праздникам, а внимание и забота взрослых. Таким способом организаторы акции решили рассказать обществу, что можно потратить деньги не на конфеты, а перечислить, например, в благотворительные организации или стать наставником для кого-то из воспитанников интерната. К слову, уже более десяти человек изъявили такое желание.  

«Уже отобрана группа тех людей, которые прошли все этапы отбора, обучение. Вот эта группа потенциальных патронатов-воспитателей ждет знакомства с ребенком», – рассказал директор учреждения по социальной адаптации детей-сирот Артем Головий. 

Команда благотворительного проекта разработала курс подготовки патронатных воспитателей, который прошел экспертизу в национальном институте образования. 



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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Для привлечения внимания к проблемам сирот волонтеры подготовили инсталляцию в одной из галерей Минска.
 
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