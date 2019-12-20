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В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
Источник материала: Tut.by
Около 18.30 20 декабря на улице Гамарника в Минске ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода и угодил под машину,
9-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Toyota не смог предотвратить аварию и сбил ребенка.
Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.
По данным милиции, с начала года в столице зарегистрировано 52 ДТП, в которых пострадали дети. В ведомстве напоминают, что 26 декабря начинаются зимние школьные каникулы и дети будут больше времени проводить на улице. Будьте предельно бдительны при движении по дворовой территории и при подъезде к пешеходным переходам.
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Около 18.30 20 декабря на улице Гамарника в Минске ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода и угодил под машину.
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