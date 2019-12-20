В Минске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

Источник материала: Tut.by

Около 18.30 20 декабря на улице Гамарника в Минске ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода и угодил под машину, сообщает пресс-служба МВД.

9-летний мальчик перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Водитель Toyota не смог предотвратить аварию и сбил ребенка.

Мальчик госпитализирован. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма легкой степени и ссадины.

По данным милиции, с начала года в столице зарегистрировано 52 ДТП, в которых пострадали дети. В ведомстве напоминают, что 26 декабря начинаются зимние школьные каникулы и дети будут больше времени проводить на улице. Будьте предельно бдительны при движении по дворовой территории и при подъезде к пешеходным переходам.