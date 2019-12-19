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Умный дом для животных и еда будущего. Что презентуют молодые ученые области в Солигорске

20.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 декабря 2019 23:36 1206

Умный дом для животных и еда будущего. Что презентуют молодые ученые области в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

Выставка-презентация областного этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» состоится 13 декабря в управлении «Беларуськалия» Солигорска. Об этом рассказали в БРСМ центрального региона.

Умный дом для животных и еда будущего. Что презентуют молодые ученые области в Солигорске

Проект — базовый стартап для развития национального движения молодых ученых, изобретателей, рационализаторов. Это также отличная возможность для ребят получить помощь в развитии и сопровождении своего авторского проекта.

Выставка-презентация включает 25 молодежных проектов из 15 районов области в различных сферах.

В областной финал конкурса вошли разработки юных ученых различных направленностей. К примеру, Дзержинский район презентует агропромышленный проект «Умный дом для животных» Анжелики Шиманской, учащейся 10 класса Негорельской СШ № 1. Это система, которая включает сразу несколько функций: автоматическую систему подачи корма и воды, а также контроль воздуха. Этот проект или отдельные его части рассчитаны на фермы, сельскохозяйственные комплексы, зоопарки, зоомагазинах, а также на домашние условия.

Умный дом для животных и еда будущего. Что презентуют молодые ученые области в Солигорске

Учащиеся Артур Царикович и Анастасия Кривленя из Слуцкого района с проектом «Phone Paint Detector» создали приложение PPD. Оно позволяет пользователям получить всю интересующую информацию о картинах в музеях напрямую, при этом имея только само изображение картины, без использования QR-кодов или других штрих-кодов, меток, а также аудиогидов.

Компьютерную игру патриотической направленности представит Матвей Лебедев, учащийся 9 класса СШ № 3 города Крупки.  Проект «Знаменитые спортсмены Беларуси» — продолжение игры «Беларусь спортивная».

Солигорский район презентует проект «Future food — еда будущего!» Александра Коробко. Парень предлагает упростить заказ блюд и взаимодействие посетителя с персоналом и выводит заказ блюд в ресторанах на новый уровень обслуживания.

Традиционно инновационные проекты и разработки будет оценивать экспертный Совет, в состав которого войдут представители исполнительной власти, управления образования, общественных организаций, а также центра технического творчества Солигорска и предприятия «Беларуськалий».

Всех авторов наградят ценными подарками. Проекты-победители поборются в республиканском финале конкурса.

ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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10 декабря 2019 23:36 1206 Умный дом для животных и еда будущего. Что презентуют...
 
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