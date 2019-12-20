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В Гродно осудили задержанных оппозиционеров

20.12.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20 декабря в Гродно прошли суды над участниками акции против интеграции Беларуси и России, которая состоялась 15 декабря на Старом мосту.

Об этом сообщает "Белсат" со ссылкой на портал Hrodna.life.

Активистов Ежи Грыгенчу и Владимира Арцымана судили по ч.1 ст.23.34 КоАП за нарушение порядка организации или проведения массовых акций. Их оштрафовали на 255 рублей каждого.

Сергею Веремеенко присудили штраф в 765 рублей, Вадиму Саранчукову – в 637,5 рублей. Их осудили по ч.3 ст.23.34 КоАП за повторное нарушение законодательства о массовых акциях.

Активисты собираются обжаловать решения в областном суде.



Живую цепь в защиту независимости гродненцы организовали 15 декабря на Старом мосту через Неман. Около сотни людей с бело-красно-белыми флагами и плакатами взялись за руки, чтобы выразить отрицательное отношение к объединению с Россией.
 
Теги: Гродно
 
 
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20 декабря в Гродно прошли суды над участниками акции против интеграции Беларуси и России, которая состоялась 15 декабря на Старом мосту.
 
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