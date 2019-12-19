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Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

20.12.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

В свою резиденцию в зверином царстве зимний волшебник приедет 21 декабря в час дня. Встретиться с ним можно будет и после – 31 декабря. Домик создан по всем канонам зимних резиденций, но есть изюминка – стены украсили рисунками детей, которые участвовали в конкурсе и попадут к Деду Морозу бесплатно.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Новинкой стала подводная елка – правда, водить хороводы вокруг нее смогут только рыбы. Плюс в зоопарке уже выбрали символ наступающего Нового года – крысу Вениамина.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Пошел на контакт, поэтому мы именно эту крысу взяли для участия в нашем новогоднем представлении. Завтра мы его представим публике. Надеюсь, ребятам понравится знакомство с нашим питомцем.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Люди в материале: Ольга Колмакова
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В свою...
 
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