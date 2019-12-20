Беларусь получила китайский кредит

В ведомстве отметили, что 20 декабря китайская сторона перечислил Беларуси средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней.

Беларусь и Китай подписали соглашение о выделении Минску кредита 16 декабря в Шанхае. Он не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли Беларуси и Китая.





Согласно указа Александра Лукашенко, китайский кредит пойдет на погашение внешних долгов. Предполагается, что заем со стороны Пекина Беларусь получит на пять лет.







